Moreuz koji drži svijet: Hoće li Iran preuzeti kontrolu?

Sudbina Hormuškog moreuza ponovo je u centru svjetske pažnje. Oko jednog od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu vode se intenzivni diplomatski pregovori, ali i sve veće tenzije između Vašingtona i Teherana.

Američki predsjednik Donald Tramp tvrdi da bi dogovor o deblokadi ovog strateškog prolaza mogao biti postignut veoma brzo.

- To bi se moglo dogoditi sutra ili prekosutra. Postignut je veliki napredak. Nazvali su me i rekli: Molimo vas, razgovarajmo - poručio je Tramp.

Igra moći

Ipak, američki predsjednik istovremeno je ponovio prijetnje da bi Iran mogao biti suočen s novim vojnim udarima ukoliko do konačnog dogovora ne dođe.

Iz Teherana stižu potpuno drugačije poruke. Iranske vlasti tvrde da nema konačnog sporazuma i da se razgovori vode prvenstveno uz posredovanje Omana. Za zastoje u pregovorima direktno optužuju Vašington i javne prijetnje američkog predsjednika.

U središtu spora nalazi se budućnost Hormuškog moreuza – jednog od najvažnijih energetskih prolaza na svijetu, kroz koji svakodnevno prolaze milioni barela nafte.

Iran traži veću kontrolu nad upravljanjem, sigurnošću i nadzorom plovidbe. Teheran tvrdi da se stanje prije sukoba ne može jednostavno vratiti i želi da njegova uloga u ovom području bude trajno priznata.

Neprihvatljiv presedan

Za Vašington i njegove saveznike takav zahtjev predstavlja neprihvatljiv presedan. Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) upozorio je da bi dopuštanje jednoj državi da kontroliše međunarodni pomorski put moglo izazvati nove slične krize širom svijeta.

- Ako jedna država može odlučiti ko prolazi međunarodnim plovnim putem, naplaćivati prolaz ili prijetiti brodovima, stvaramo opasan model koji bi drugi mogli slijediti - poručio je Rubio.

Posebna pažnja usmjerena je i na Iransku revolucionarnu gardu (IRGC), moćnu vojnu strukturu u Iranu. Zapadne zemlje godinama je optužuju za podršku regionalnim saveznicima i vojne operacije izvan granica Irana.

Kriza energenata

Dok traju diplomatske igre, najveću zabrinutost pokazuje energetsko tržište. Hormuški moreuz ključan je za globalno snabdijevanje naftom, a svaki duži prekid plovidbe mogao bi izazvati rast cijena energenata i dodatnu ekonomsku nestabilnost.

Amin Naser (Amin Nasser), direktor kompanije Saudi Aramko (Saudi Aramco), upozorio je da bi čak i nakon eventualnog otvaranja prolaza bilo potrebno dugo vremena da se tržišta potpuno stabilizuju.

Dok Tramp tvrdi da je dogovor blizu, a Iran insistira na većoj ulozi u kontroli prolaza, Hormuški moreuz ostaje jedna od najopasnijih tačaka na svjetskoj geopolitičkoj karti.