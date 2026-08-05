Socijalist i musliman pobijedio na izborima Demokratske stranke u Mičigenu

Abdul El-Sayed, progresivni politički autsajder i bivši zvaničnik u oblasti javnog zdravstva, pobijedio je na unutarstranačkim izborima Demokratske stranke za kandidata za američki Senat u saveznoj državi Michigan.

El-Sayed je u tijesnoj utrci pobijedio umjerenu kongresmenku Haley Stevens, čime je progresivno krilo demokrata ostvarilo važnu pobjedu u raspravi o budućem smjeru stranke. U novembru će se suočiti s republikancem Mikeom Rogersom, saveznikom aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ako bude izabran, sin egipatskih doseljenika postat će prvi musliman u američkom Senatu.

Zalaže se za zdravstveno osiguranje za sve

El-Sayed je tokom kampanje zagovarao univerzalno zdravstveno osiguranje, ukidanje američke Službe za imigraciju i carine (ICE) te prekid bezuslovne američke vojne pomoći Izraelu.

"Pokret koji želi izbaciti novac iz politike, staviti novac u vaše džepove i osigurati zdravstveno osiguranje za sve veliki je pokret", rekao je El-Sayed nakon pobjede.

Obećao je da će predstavljati sve stanovnike Michigana, bez obzira na to jesu li glasali za njega ili njegovu protukandidatkinju te jesu li na predsjedničkim izborima 2024. podržali Kamalu Harris ili Donalda Trumpa.

El-Sayeda su podržali istaknuti predstavnici američke ljevice, među kojima su senator Bernie Sanders i kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez.

Stevens mu pružila podršku

Stevens je nakon poraza čestitala El-Sayedu i najavila da će ga podržati na izborima u novembru.

- Želim čestitati Abdulu El-Sayedu na osvajanju demokratske nominacije za američki Senat. On je ljekar, stručnjak za javno zdravstvo, Rhodesov stipendista i predani stanovnik Michigana. Ponosna sam što mu mogu pružiti podršku u utrci protiv Mikea Rogersa - poručila je Stevens.

Tokom kampanje predstavljala se kao umjerena kandidatkinja koja može privući neodlučne birače i sačuvati radna mjesta u snažnoj automobilskoj i prerađivačkoj industriji Michigana.

Podržali su je guvernerka Michigana Gretchen Whitmer i senator Gary Peters, čije mjesto pokušava osvojiti. Peters se neće kandidirati za novi mandat.

Podijeljeni oko Izraela

Jedna od najvećih razlika između El-Sayeda i Stevens odnosila se na Izrael.

El-Sayed se protivio američkom vojnom angažmanu na Bliskom istoku i tražio prekid vojne pomoći Izraelu bez postavljanja uslova. Stevens je snažno podržavala Izrael i nastavak američke vojne pomoći.

U utrku su se uključile i vanjske interesne grupe koje su potrošile desetine miliona dolara, posebno organizacije koje podržavaju Izrael i Stevens.

El-Sayed je prije proglašenja rezultata pozvao demokratske birače na jedinstvo.

- Šta god da se večeras dogodi, odgovorni smo da se ujedinimo i pobrinemo da Mike Rogers nikada ne uđe u američki Senat - rekao je.

Trump: Sjajne vijesti za republikance

Trump je El-Sayedovu pobjedu nazvao "sjajnim vijestima za Republikansku stranku" te ponovo kritikovao demokrate i njihove politike.

Izbori u novembru odredit će odnos snaga u Kongresu tokom posljednje dvije godine Trumpovog mandata.

Michigan je jedna od ključnih saveznih država koje često odlučuju pobjednika predsjedničkih izbora. Na izborima 2020. pobijedio je demokrat Joe Biden, dok je četiri godine kasnije većinu glasova osvojio Trump.

Senatorsko mjesto trenutno pripada demokratima, a posljednji republikanac iz Michigana izabran je u Senat 1994. godine.