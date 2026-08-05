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INTENZIVNA BORBA

Amerikanci žele uništiti jedan od najmoćnijih narkokartela, sve informacije vezane za njih masno plaćaju

Američke vlasti smatraju jednom od najvećih prijetnji međunarodnoj sigurnosti

Meksička policija. AP

N. J.

prije 10 minuta

SAD nastavljaju intenzivnu borbu protiv meksičkog narkokartela Jalisko kartel nove generacije (Cártel de Jalisco Nueva Generación CJNG), a cilj je pronaći, razbiti i uništiti ovu kriminalnu organizaciju, izjavio je američki državni sekretar Marko (Marco) Rubio.

Američki State Department, kako je istakao, nudi ukupno više od 100 miliona dolara nagrada za informacije koje dovedu do hapšenja ili osuđujućih presuda protiv vođa i saradnika kartela.

Vizna ograničenja

Usto, SAD uvode vizna ograničenja za 65 osoba te ukidaju 26 već izdatih viza članovima porodica i saradnicima osoba povezanih s ovim kartelom.

Riječ je o jednom od najmoćnijih i najnasilnijih narkokartela u Meksiku koji se bavi međunarodnom trgovinom drogom, uključujući proizvodnju i krijumčarenje fentanila, metamfetamina i kokaina. 

Povezani i sa ubistvima i otmicama

Povezuje ih se i sa ubistvima, otmicama, iznudama i pranjem novca.

Djeluje u velikom dijelu Meksika, kao i u brojnim drugim zemljama, zbog čega ga američke vlasti smatraju jednom od najvećih prijetnji međunarodnoj sigurnosti.

# MEKSIKO
# SAD
# NARKOKARTELI
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