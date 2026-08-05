El-Sajed porazio Stivens: Proizraelski lobi "bacio" 30 miliona dolara

Na predizborima za kandidata Demokratske stranke na izborima za senatora iz savezne države Michigan pobjedu je odnio Abdul El-Sajed (Abdul El-Sayed), a on je porazio zastupnicu u Predstavničkom domu američkog Kongresa Hejli Stivens (Haley Stevens).

U izbornoj utrci koja je praćena širom Sjedinjenih Američkih Država, El-Sajed je uz blagu prednost od 15 hiljada glasova, na osnovu prebrojanih 96 posto listića.

Pobjeda El-Sajeda je posebno impresivna kada se uzme u obzir da je protiv sebe imao protivnicu koja je imala mnogo više novca, ali i podršku čelnih ljudi Demokratske stranke.

Pobjeda progresivnog krila

Ovaj ishod je poraz za pro-izraelski lobi, koji je uložio čak 30 miliona dolara u ovu predizbornu utrku, koja je zbog drugih donacija na kraju koštala više od 60 miliona dolara.