El-Sajed porazio Stivens: Proizraelski lobi "bacio" 30 miliona dolara

Na predizborima za kandidata Demokratske stranke na izborima za senatora iz savezne države Michigan pobjedu je odnio Abdul El-Sajed (Abdul El-Sayed), a on je porazio zastupnicu u Predstavničkom domu američkog Kongresa Hejli Stivens (Haley Stevens).
U izbornoj utrci koja je praćena širom Sjedinjenih Američkih Država, El-Sajed je uz blagu prednost od 15 hiljada glasova, na osnovu prebrojanih 96 posto listića.
Pobjeda El-Sajeda je posebno impresivna kada se uzme u obzir da je protiv sebe imao protivnicu koja je imala mnogo više novca, ali i podršku čelnih ljudi Demokratske stranke.
Pobjeda progresivnog krila
Ovaj ishod je poraz za pro-izraelski lobi, koji je uložio čak 30 miliona dolara u ovu predizbornu utrku, koja je zbog drugih donacija na kraju koštala više od 60 miliona dolara.
Dok je El-Sajed otvoreno rekao da se treba preispitivati podrška SAD-a Izraelu i naglašavao ratne zločine koje je počinila ova zemlja u Gazi, Stivens je to kritikovala kao "radikalne stavove" i čvrsto podržavala Izrael, čak navodeći da joj ova država "dolazi u snove".
Međutim, čak i van pitanja Izraela El-Sajed je bio bliže stavovima većine demokratskih glasača, a posebno mladih ljudi. Naročito se to ističe kada je u pitanju pristup zdravstvenoj zaštiti, ali i odnos prema migracijama.
Pobjeda El-Sajeda signalizira ozbiljnu promjenu unutar Demokratske stranke, koja se sve više okreće progresivnijim kandidatima, poput Aleksandrije Okasio-Kortez (Alexandria Ocasio-Cortez) i Bernija Sandersa (Bernie Sanders).
Bitka za Senat tek slijedi
S druge strane ostaju "centristi", odnosno političari koji bi željeli očuvati status quo i koji sebe nazivaju "umjerenima". Toj grupi pripadala je Stivens, a upravo ta činjenica je bila jedan od razloga za njen poraz.
El-Sajed će se za mjesto senatora iz Michigana boriti s republikanskim kandidatom Majkom Rodžersom (Mike Rogers), koji je ranije predstavljao ovu stranku u Predstavničkom domu američkog Kongresa. Ovi izbori će se održati u novembru ove godine.