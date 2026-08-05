Strah u Rusiji: Građani prodaju imovinu i spremaju bijeg

U Rusiji raste zabrinutost zbog mogućnosti nove velike mobilizacije, iako zvanični Moskva i dalje negira takve planove. Sve veći broj građana strahuje da bi nakon septembarskih parlamentarnih izbora mogao uslijediti novi val poziva za vojsku.

Prema analizama zapadnih obavještajnih službi, ruska vojska je tokom rata u Ukrajini pretrpjela ogromne gubitke, uključujući poginule, ranjene, nestale i zarobljene vojnike. Procjene o ukupnim gubicima razlikuju se, ali je jasno da tempo popune jedinica postaje sve veći izazov za rusko vojno rukovodstvo.

Rusija je nakon djelimične mobilizacije 2022. godine pokušala izbjeći novi masovni poziv građana nudeći vojnicima visoke finansijske naknade, posebno u siromašnijim regijama gdje su takva primanja bila znatno veća od prosječnih plata.

Međutim, prema procjenama vojnih analitičara, sadašnji sistem regrutacije možda više nije dovoljan da nadoknadi gubitke na frontu.

Znakovi priprema za novi poziv

Iako vlasti u Moskvi ne potvrđuju mogućnost mobilizacije, pojavljuju se brojni znakovi koji su izazvali zabrinutost među stanovništvom.

Posebnu pažnju privukao je rast potražnje za stručnjacima za vojnu evidenciju i mobilizacijsku pripremu. Povećan broj oglasa za takva radna mjesta mnogi tumače kao administrativnu pripremu za eventualni novi val poziva.

Zabilježeni su i slučajevi strožih kontrola vojnih obaveza, kao i promjena u sistemu elektronskih poziva koji omogućava ograničavanje određenih prava građana koji se ne odazovu na poziv.

Među mogućim ograničenjima su zabrana upravljanja vozilima, blokada imovine i finansijska ograničenja.

Strah od nove mobilizacije

Najveći problem za Kremlj predstavlja politički rizik nove mobilizacije. Nakon prethodnog vala poziva 2022. godine, veliki broj Rusa napustio je zemlju, posebno mlađi muškarci.

Sada se, prema navodima iz različitih izvora, ponovo bilježi povećan interes za odlazak iz Rusije.

Građani prodaju nekretnine, prekidaju radni odnos, pripremaju pasoše i organizuju odlazak cijelih porodica.

Najčešće destinacije su zemlje koje imaju jednostavniji ulazak za ruske državljane, poput Gruzije, Armenije i Kazahstana.

Društveni pritisak raste

Osim straha od mobilizacije, građane dodatno opterećuju ekonomski problemi, ograničavanje sloboda i dugotrajna ratna situacija.

Poseban fenomen predstavlja zloupotreba sistema vojne evidencije u privatnim sukobima. Pojedini građani navodno koriste prijave institucijama kako bi se obračunavali s bivšim partnerima, rodbinom ili osobama s kojima su u sukobu.

Analitičari upozoravaju da čak i sama mogućnost nove mobilizacije, bez obzira na to hoće li do nje doći, već utiče na rusko društvo i mijenja ponašanje građana.

Sve veći broj ljudi pokušava zaštititi svoju budućnost, dok neizvjesnost oko nastavka rata u Ukrajini dodatno povećava pritisak na rusko stanovništvo.