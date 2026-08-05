Republikanski kandidat napao El-Sajeda nakon pobjede u Mičigenu

Abdul El-Sajed (Abdul El-Sayed) kandidat je Demokratske stranke za mjesto senatora iz savezne države Mičigen (Michigan), nakon što je u neizvjesnim unutarstranačkim izborima pobijedio Hejli Stivens (Haley Stevens).

Njegov republikanski protukandidat Majk Rodžers (Mike Rogers) odmah je krenuo u napade, koristeći tonove koje su mnogi ocijenili kao islamofobične.

U prvoj reakciji nakon pobjede El-Sajeda, Rodžers je izbornu utrku predstavio kao "bitku za budućnost Mičigena", dok je svog demokratskog protivnika nazvao "ekstremistom".

Rodžers je El-Sajeda optužio za navodne veze s Muslimanskim bratstvom, pozivajući se na njegovo egipatsko porijeklo, ali i tvrdio da je tokom kampanje sarađivao s osobama koje, prema njegovim riječima, odbijaju osuditi terorizam.

Vojni angažman

Posebnu pažnju izazvao je dio njegovog saopćenja u kojem je govorio o vlastitom vojnom angažmanu i iskustvima u borbi protiv terorizma.

- Proveo sam godine loveći teroriste i dovodeći Osamu bin Ladena pred lice pravde. Nikada nisam mogao ni zamisliti da ću imati izbornu utrku protiv čovjeka koji kaže da je Amerika zaslužila napade 11. septembra - rekao je Rodžers.

Međutim, El-Sajed nikada nije zastupao takav stav niti je javno iznosio tvrdnje da su Sjedinjene Američke Države zaslužile napade 11. septembra. To ipak nije spriječilo Rogersa da tu tvrdnju uvrsti u svoje prvo obraćanje nakon što je saznao ime protivnika na izborima.

Brojni napadi

Republikanski kandidat je na kraju poručio da izbori koji slijede nisu samo pitanje toga ko će predstavljati građane Mičigena u Senatu.

- Ovi izbori nisu samo vezani za to ko će biti vaš senator. Ovo je izbor između Mičigena koji se razvija na osnovu razumnih ideja ili davanje ključeva u ruke najvećim ekstremistima u našoj zemlji - dodao je Rodžers.

El-Sajed je i tokom demokratskih predizbora bio izložen brojnim napadima zbog svog porijekla, vjerskog identiteta i političkih stavova, posebno kada je riječ o odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.