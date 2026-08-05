Avion poletio dok se Trampov helikopter približavao pisti, pokrenuta istraga

Američka savezna uprava za avijaciju (FAA) pokrenula je istragu nakon incidenta kod aerodroma Reagan National u Vašingtonu (Washingtonu), gdje je komercijalni avion poletio u trenutku kada se predsjednički helikopter Marine One približavao području piste.

Incident se dogodio u utorak poslijepodne, dok je Marine One napuštao Bijelu kuću i krenuo prema bazi Andrews Air Force Base, odakle je predsjednik Donald Tramp (Trump) započeo put prema zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država.

Postoji pravilo

U isto vrijeme s aerodroma je poletio komercijalni avion, iako je FAA nakon smrtonosnog sudara 29. januara 2025. godine uvela pravilo prema kojem se sva polijetanja i slijetanja na aerodromu Reagan National obustavljaju dok helikopter prolazi u blizini aerodroma.

Prema dosad dostupnim informacijama, avion se tokom penjanja našao iznad Marine Onea dok se helikopter približavao, ali se letjelice nisu nalazile na istoj putanji i nije bilo direktne opasnosti od sudara.

Iz FAA su saopćili:

- Došlo je do kratkotrajnog gubitka razdvajanja, nakon čega su se letjelice nastavile udaljavati jedna od druge."

Naveli su i da je kontrolor leta u tom periodu bio u komunikaciji s pilotom komercijalnog aviona, kao i s pilotom predsjedničkog helikoptera.

Oglasila se Bijela kuća

Iz Bijele kuće poručili su da predsjednik Tramp nije bio ugrožen. Glasnogovornik Kuš Desai (Kush Desai) izjavio je:

- Letovima Marine Onea upravljaju neki od najboljih avijatičara na svijetu i predsjednik ni u jednom trenutku nije bio u opasnosti."

Američki marinski korpus također je stao u odbranu posade helikoptera, navodeći da nije bilo "bliskog susreta" te da kontrolni toranj na aerodromu Washington National nije zahtijevao promjenu rute niti zadržavanje letjelice.

U međuvremenu, Nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja (NTSB) saopćio je da i dalje prikuplja informacije te da će naknadno odlučiti hoće li otvoriti posebnu istragu.

Porodice žrtava prošlogodišnje avionske nesreće ponovo su pozvale vlasti i Kongres na uvođenje strožijih mjera kako bi se spriječili novi incidenti u izuzetno prometnom zračnom prostoru iznad Vašingtona.