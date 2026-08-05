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DRAMA IZNAD VAŠINGTONA

Avion poletio dok se Trampov helikopter približavao pisti, pokrenuta istraga

Došlo je do kratkotrajnog gubitka razdvajanja, nakon čega su se letjelice nastavile udaljavati jedna od druge, saopćila je FAA

Avion poletio dok se Trampov helikopter približavao pisti. AP

A. O.

prije 9 minuta

Američka savezna uprava za avijaciju (FAA) pokrenula je istragu nakon incidenta kod aerodroma Reagan National u Vašingtonu (Washingtonu), gdje je komercijalni avion poletio u trenutku kada se predsjednički helikopter Marine One približavao području piste.

Incident se dogodio u utorak poslijepodne, dok je Marine One napuštao Bijelu kuću i krenuo prema bazi Andrews Air Force Base, odakle je predsjednik Donald Tramp (Trump) započeo put prema zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država.

Postoji pravilo

U isto vrijeme s aerodroma je poletio komercijalni avion, iako je FAA nakon smrtonosnog sudara 29. januara 2025. godine uvela pravilo prema kojem se sva polijetanja i slijetanja na aerodromu Reagan National obustavljaju dok helikopter prolazi u blizini aerodroma.

Prema dosad dostupnim informacijama, avion se tokom penjanja našao iznad Marine Onea dok se helikopter približavao, ali se letjelice nisu nalazile na istoj putanji i nije bilo direktne opasnosti od sudara.

Iz FAA su saopćili:

- Došlo je do kratkotrajnog gubitka razdvajanja, nakon čega su se letjelice nastavile udaljavati jedna od druge."

Naveli su i da je kontrolor leta u tom periodu bio u komunikaciji s pilotom komercijalnog aviona, kao i s pilotom predsjedničkog helikoptera.

Oglasila se Bijela kuća

Iz Bijele kuće poručili su da predsjednik Tramp nije bio ugrožen. Glasnogovornik Kuš Desai (Kush Desai) izjavio je:

- Letovima Marine Onea upravljaju neki od najboljih avijatičara na svijetu i predsjednik ni u jednom trenutku nije bio u opasnosti."

Američki marinski korpus također je stao u odbranu posade helikoptera, navodeći da nije bilo "bliskog susreta" te da kontrolni toranj na aerodromu Washington National nije zahtijevao promjenu rute niti zadržavanje letjelice.

U međuvremenu, Nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja (NTSB) saopćio je da i dalje prikuplja informacije te da će naknadno odlučiti hoće li otvoriti posebnu istragu.

Porodice žrtava prošlogodišnje avionske nesreće ponovo su pozvale vlasti i Kongres na uvođenje strožijih mjera kako bi se spriječili novi incidenti u izuzetno prometnom zračnom prostoru iznad Vašingtona.

# AVION
# SAD
# DONALD TRUMP
# ISTRAGA
# WASHINGTON
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