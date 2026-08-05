Ruska služba tvrdi: Evropski lideri jedno govore Kijevu, drugo iza zatvorenih vrata

Ruska Vanjska obavještajna služba (SVR) iznijela je optužbe koje bi, ukoliko bi se pokazale tačnim, mogle izazvati ozbiljan politički potres u Evropi. Iz Moskve tvrde da vodeći evropski zvaničnici iza zatvorenih vrata navodno priznaju da Ukrajina neće postati članica Evropske unije, dok javno nastavljaju obećavati evropsku budućnost Kijevu.

Prema navodima SVR-a, evropski lideri održavaju nadu u članstvo kako bi Ukrajina nastavila politički i vojni otpor Rusiji, iako, kako tvrde, u Briselu navodno ne postoji stvarna namjera da zemlja jednog dana postane dio Evropske unije.

Ove tvrdnje prenijela je ruska državna agencija TASS, ali ruska obavještajna služba nije objavila dokumente, transkripte niti druge provjerljive dokaze koji bi potvrdili svoje navode.

Optužbe bez dokaza

SVR tvrdi da Evropska unija razmatra model prema kojem bi Ukrajina bila uključena u zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, ali bez punopravnog članstva i prava odlučivanja.

Ruska služba također optužuje Brisel i Kijev da teritoriju Ukrajine koriste za razvoj novih vojnih tehnologija i testiranje savremenog naoružanja usmjerenog protiv Rusije.

Ni za ove tvrdnje nisu predstavljeni provjerljivi dokazi.

Šta kaže Evropska unija?

Zvanične odluke evropskih institucija pokazuju potpuno drugačiju sliku.

Ukrajina je status kandidatkinje dobila 2022. godine, pristupni pregovori otvoreni su 2024., a tokom 2026. godine otvorena su nova pregovaračka poglavlja. Evropska komisija više puta je ponovila da Ukrajina ima evropsku perspektivu, ali da će članstvo zavisiti od ispunjavanja svih političkih, ekonomskih i pravnih kriterija te jednoglasne podrške svih država članica.

To znači da članstvo nije zagarantovano niti vremenski određeno, ali ni da je unaprijed odbijeno, kako tvrdi Moskva.

U jeku rata i sve žešćeg informacijskog sukoba između Rusije i Zapada, optužbe iz Moskve za sada ostaju nepotvrđene, dok Evropska unija nastavlja formalni proces pregovora s Ukrajinom.