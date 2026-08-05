Masakr u Sjevernoj Karolini: Više ljudi ubijeno u pucnjavi u kući

Više osoba je ubijeno, a najmanje jedna osoba ranjena u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u mjestu Prospect Hill u američkoj saveznoj državi Sjeverna Karolina.

Prema informacijama Ureda šerifa okruga Kasvel (Caswell County), policijski službenici reagovali su neposredno prije 8 sati ujutro nakon dojave o pucnjavi u kući u ulici Bruks (Brooks Road).

Po dolasku na mjesto događaja, zamjenici šerifa pronašli su više osoba s povredama zadobijenim iz vatrenog oružja. Jedna osoba hitno je prevezena u Univerzitetsku bolnicu Djuk (Duke University Hospital), dok je nekoliko osoba proglašeno mrtvim na mjestu događaja.