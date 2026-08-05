Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HOROR U AMERICI

Masakr u Sjevernoj Karolini: Više ljudi ubijeno u pucnjavi u kući

Policija istražuje okolnosti napada i još nije objavila identitet žrtava ni mogućeg napadača

Masakr u Karolini: Više ljudi ubijeno u krvavoj pucnjavi. Screenshot/Instagram

D. E.

prije 22 minute

Više osoba je ubijeno, a najmanje jedna osoba ranjena u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u mjestu Prospect Hill u američkoj saveznoj državi Sjeverna Karolina.

Prema informacijama Ureda šerifa okruga Kasvel (Caswell County), policijski službenici reagovali su neposredno prije 8 sati ujutro nakon dojave o pucnjavi u kući u ulici Bruks (Brooks Road).

Po dolasku na mjesto događaja, zamjenici šerifa pronašli su više osoba s povredama zadobijenim iz vatrenog oružja. Jedna osoba hitno je prevezena u Univerzitetsku bolnicu Djuk (Duke University Hospital), dok je nekoliko osoba proglašeno mrtvim na mjestu događaja.

U istragu se uključio i Državni istražni biro Sjeverne Karoline, čiji su istražitelji zajedno s lokalnom policijom i patrolom autoputa počeli prikupljati dokaze i razgovarati sa svjedocima.

Vlasti za sada nisu objavile tačan broj žrtava, identitet ubijenih osoba, kao ni informacije o mogućem osumnjičenom ili motivu napada.

Zvaničnici su saopćili da trenutno ne postoji opasnost za javnost i da se pucnjava dogodila na privatnom imanju.

Istraga je u toku, a policija radi na obavještavanju članova porodica žrtava prije objavljivanja dodatnih detalja.

# PUCNJAVA
# SJEVERNA KAROLINA
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.