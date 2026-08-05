Papa Lav XIV vraća se u Latinsku Ameriku: Prva velika turneja vodi ga u zemlje koje decenijama nisu ugostile poglavara Crkve

Vatikan je zvanično potvrdio da će papa Lav XIV u novembru krenuti na svoje prvo veliko putovanje u Južnu Ameriku otkako je preuzeo dužnost poglavara Katoličke crkve. Tokom posjete od 6. do 17. novembra obići će tri države – Urugvaj, Argentinu i Peru.

Ova turneja ima poseban lični, ali i historijski značaj za papu Lava XIV, budući da se vraća u regiju koja je obilježila veliki dio njegovog životnog i vjerskog puta. Istovremeno, posjetit će zemlje koje dugi niz godina nisu imale priliku ugostiti poglavara Katoličke crkve.

Najemotivniji dio putovanja bit će njegov povratak u peruanski grad Čikljajo (Chiclayo). Iako je rođen u Čikagu (Chicago), papa Lav XIV je značajan dio svog života proveo u Peruu, gdje je od svoje 30. godine djelovao kao misionar.

Od 2014. do 2023. godine obavljao je službu biskupa Čikljaja, a nakon što je 2025. godine izabran za papu, tamošnji vjernici s ponosom su ga prozvali prvim "papom chiclayano".

Posjeta Argentini i Urugvaju nosi dodatnu historijsku važnost, jer nijedna od tih država nije ugostila poglavara Katoličke crkve gotovo četiri decenije.

Posebno je zanimljiv podatak da prethodni papa Franjo, iako rođen u Argentini, tokom svojih 12 godina pontifikata nikada nije posjetio svoju domovinu.