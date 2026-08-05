Trampova administracija koči Makronovog kandidata za ambasadora: Spor oko UN-a zategao odnose SAD-a i Francuske

Sjedinjene Američke Države odugovlače s odobravanjem kandidata francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) za ambasadora u Vašingtonu (Washingtonu) zbog nesuglasica oko pitanja ljudskih prava u Ujedinjenim nacijama, piše Politico.

Iako je Makron tokom junske posjete američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) Francuskoj uspio ostaviti pozitivan utisak kroz srdačne susrete i svečanu večeru u Versajskoj palati, kašnjenje u odobravanju novog ambasadora pokazuje da diplomatske tenzije između dvije zemlje i dalje postoje.

Bez odobrenja

Dugogodišnji Makronov saradnik Orilijen Leševalije (Aurélien Lechevallier) trebao bi narednog mjeseca preuzeti dužnost ambasadora u Vašingtonu, ali njegovo imenovanje još nije dobilo odobrenje američkog State Departmenta, iako je riječ o proceduri koja je među savezničkim državama uobičajeno samo formalnost.

Administracija predsjednika Trampa negativno je reagovala na objavu francuske misije pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi na društvenoj mreži X, u kojoj je kritikovana odluka Washingtona da zajedno s Rusijom i Sjevernom Korejom glasa protiv produženja mandata visokog komesara UN-a za ljudska prava Volkera Turka (Volker Türk).

- Sjedinjene Američke Države nekada su bile svjetionik ljudskih prava. To više nisu. I svijet ih više ne sluša - navela je francuska misija prošlog mjeseca u objavi na mreži X.

Napuštanje sjednice

Ta objava izazvala je reakciju američke delegacije, koja je u znak protesta napustila sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

- Sjedinjene Američke Države duboko su razočarane neodgovornom i neprimjerenom retorikom francuske strane. Na njihove komentare odgovaramo na odgovarajući način - izjavio je zvaničnik State Departmenta odgovarajući na upit o procesu odobravanja Leševalijeovog imenovanja.

Turk, austrijski diplomata koji od 2022. godine obavlja funkciju visokog komesara UN-a za ljudska prava, izazvao je nezadovoljstvo Washingtona zbog kritika američke imigracione politike, kao i zbog svojih stavova o izraelskom ratu u Gazi.

Prevazilaženje spora

Kako navodi Politico, očekuje se da će spor biti prevaziđen te da Vašington na kraju neće blokirati imenovanje Leševalijea.

Ovaj slučaj pokazuje promjenjivu prirodu odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i njihove najstarije saveznice Francuske. Iako su Tramp i Makron u javnosti više puta pokazali srdačan odnos, njihovi pogledi na brojna međunarodna pitanja značajno se razlikuju, posebno kada je riječ o NATO-u, Ukrajini i trgovinskim odnosima.

Trampovo učešće na samitu G7 održanom u junu u Evijanu (Évian) ocijenjeno je kao jedan od pozitivnijih trenutaka u bilateralnim odnosima. Američki predsjednik tada je pokazao određene znakove podrške Ukrajini, a svoju posjetu Francuskoj produžio je kako bi s Makronom i njegovom suprugom prisustvovao svečanoj večeri u raskošnoj Versajskoj palati.

Uprkos ličnom odnosu Trampa i Makrona, novi spor dolazi u trenutku kada diplomatske napetosti između Pariza i Vašingtona rastu.

Odnosi s američkim ambasadorom u Francuskoj Čarlsom Kušnerom (Charles Kushner) također su se pogoršali zbog njegovih izjava koje francuska strana doživljava kao lekcije o borbi protiv antisemitizma u Francuskoj, ali i zbog navodnog miješanja u francuski politički život.

Pozivan u Ministarstvo

Kušner, otac Trampovog zeta Džareda Kušnera (Jared Kushner), dva puta je pozivan u francusko Ministarstvo vanjskih poslova.

- Kušner je imao problema s francuskim Ministarstvom vanjskih poslova. Bio je ponižen. Moguće je da je i ovo svojevrsna odmazda - rekao je jedan bivši francuski diplomata za Politico.