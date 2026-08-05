Haos u centru grada: Četiri muškarca izbodena, uhapšena žena

Policija u Londonu saopćila je da su u srijedu u kvartu Kovent Garden (Covent Garden) izbodena četiri muškarca, dok je 47-godišnja žena uhapšena zbog sumnje da je povezana s incidentom.

Metropolitanska policija navela je da su povrijeđeni muškarci u dobi od 34, 39, 42 i 52 godine. Uhapšena žena tereti se za sumnju na posjedovanje opasnog oružja i napad, a policajci su na mjestu događaja pronašli makaze.

Prema prvim informacijama iz istrage, nadležni vjeruju da bi incident mogao biti povezan s problemima mentalnog zdravlja.

Napad se dogodio u ranim poslijepodnevnim satima u srijedu u ulici Endel (Endell Street), u jednom od prometnijih dijelova centralnog Londona koji često posjećuju turisti.

Povrijeđeni muškarci prevezeni su u traumatološki centar, ali za sada nije saopćeno koliko su ozbiljne njihove povrede. Londonska služba hitne pomoći potvrdila je da je na mjestu događaja pružila pomoć četvorici pacijenata, nakon čega su svi prevezeni u bolnicu.

Područje oko mjesta incidenta bilo je ograđeno širokim policijskim kordonima. Policija je u prvom saopćenju navela da su povrijeđene tri osobe, ali je kasnije potvrđeno da su kod četiri muškarca pronađene ubodne povrede.