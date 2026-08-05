Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LONDON

Haos u centru grada: Četiri muškarca izbodena, uhapšena žena

Prema prvim informacijama iz istrage, nadležni vjeruju da bi incident mogao biti povezan s problemima mentalnog zdravlja

Četiri muškarca izbodena u Londonu. AP Photo/Kirsty Wigglesworth

A. O.

prije 7 minuta

Policija u Londonu saopćila je da su u srijedu u kvartu Kovent Garden (Covent Garden) izbodena četiri muškarca, dok je 47-godišnja žena uhapšena zbog sumnje da je povezana s incidentom.

Metropolitanska policija navela je da su povrijeđeni muškarci u dobi od 34, 39, 42 i 52 godine. Uhapšena žena tereti se za sumnju na posjedovanje opasnog oružja i napad, a policajci su na mjestu događaja pronašli makaze.

Prema prvim informacijama iz istrage, nadležni vjeruju da bi incident mogao biti povezan s problemima mentalnog zdravlja.

Napad se dogodio u ranim poslijepodnevnim satima u srijedu u ulici Endel (Endell Street), u jednom od prometnijih dijelova centralnog Londona koji često posjećuju turisti.

Povrijeđeni muškarci prevezeni su u traumatološki centar, ali za sada nije saopćeno koliko su ozbiljne njihove povrede. Londonska služba hitne pomoći potvrdila je da je na mjestu događaja pružila pomoć četvorici pacijenata, nakon čega su svi prevezeni u bolnicu.

Područje oko mjesta incidenta bilo je ograđeno širokim policijskim kordonima. Policija je u prvom saopćenju navela da su povrijeđene tri osobe, ali je kasnije potvrđeno da su kod četiri muškarca pronađene ubodne povrede.

# LONDON
# HAPŠENJE
# ŽENA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.