Video / Pregovori pod bombama: Izrael napao Liban, jedna osoba poginula

U napadu na grad Tebnine poginula je jedna osoba, dok je najmanje 11 ljudi povrijeđeno, saopćilo je libansko Ministarstvo zdravstva. Prema navodima lokalnih vlasti, pogođeno je područje groblja, dok je napadnut i grad al-Mansouri, zbog čega su brojne porodice bile primorane napustiti svoje domove.

Dok u Rimu traju pregovori između Izraela i Libana o mogućem trajnom rješenju, jug Libana ponovo je bio meta izraelskih zračnih napada.

Izraelska vojska saopćila je da je prije napada izdala naredbu za evakuaciju stanovništva te da je gađala infrastrukturu Hezbolaha, tvrdeći da je riječ o odgovoru na kršenje primirja.

Dan ranije, u eksploziji na jugu Libana poginula su dva izraelska vojnika, dok je sedam ranjeno. Uzrok eksplozije još nije poznat.

Od početka primirja Izrael je zadržao vojno prisustvo u pojedinim dijelovima južnog Libana, koje opisuje kao sigurnosnu zonu, te je nastavio izvoditi zračne napade i rušenja objekata na područjima pod svojom kontrolom.