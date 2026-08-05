Video / Pregovori pod bombama: Izrael napao Liban, jedna osoba poginula

Dok u Rimu traju pregovori između Izraela i Libana o mogućem trajnom rješenju, jug Libana ponovo je bio meta izraelskih zračnih napada.
U napadu na grad Tebnine poginula je jedna osoba, dok je najmanje 11 ljudi povrijeđeno, saopćilo je libansko Ministarstvo zdravstva. Prema navodima lokalnih vlasti, pogođeno je područje groblja, dok je napadnut i grad al-Mansouri, zbog čega su brojne porodice bile primorane napustiti svoje domove.
Izraelska vojska saopćila je da je prije napada izdala naredbu za evakuaciju stanovništva te da je gađala infrastrukturu Hezbolaha, tvrdeći da je riječ o odgovoru na kršenje primirja.
Dan ranije, u eksploziji na jugu Libana poginula su dva izraelska vojnika, dok je sedam ranjeno. Uzrok eksplozije još nije poznat.
Od početka primirja Izrael je zadržao vojno prisustvo u pojedinim dijelovima južnog Libana, koje opisuje kao sigurnosnu zonu, te je nastavio izvoditi zračne napade i rušenja objekata na područjima pod svojom kontrolom.
Istovremeno, u Rimu su održani novi pregovori između libanske vlade i Izraela. Ovo je sedmi sastanak od početka razgovora.
Liban zahtijeva potpuno povlačenje izraelskih snaga sa svoje teritorije, dok Izrael insistira na razoružanju Hezbolaha.
Dosadašnji razgovori doveli su do uspostavljanja tri pilot-zone na jugu Libana, gdje je kontrolu preuzela libanska vojska, ali konačni dogovor još nije postignut.