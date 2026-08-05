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NAGLI PAD TEMPERATURE

Sudar ljeta i oluje: Sloveniju pogodili obilni pljuskovi

Snažno grmljavinsko nevrijeme donijelo je obilnu kišu i naglo osvježenje, ali se novi toplotni val već očekuje narednih dana

Snažno nevrijeme pogodilo Sloveniju. Screenshot

D. E.

prije 1 sat 1 minutu

Snažno olujno nevrijeme pogodilo je centralne i južne dijelove Slovenije, donoseći obilne pljuskove, grmljavinu i nagli pad temperature.

Prema podacima slovenske Agencije za okoliš (ARSO), grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je područje između Rakeka i Logateca, gdje su zabilježeni jaki pljuskovi.

U mjestu Sviščaki tokom samo jednog sata palo je 23 milimetra kiše, dok meteorolozi navode da će olujna aktivnost postepeno slabiti u narednim satima.

Nevrijeme je donijelo i osjetno osvježenje. U Logatecu je temperatura pala na 22 stepena Celzijusa, u Idriji na 23, dok je u Postojni izmjereno 27 stepeni.

Iako je olujni sistem nakratko ublažio velike vrućine, toplotni val se nastavlja. U Sloveniji i Hrvatskoj za četvrtak se ponovo očekuju visoke temperature, između 33 i 38 stepeni Celzijusa.

Olujni oblaci proširili su se i prema području Kvarnera, a kretanje sistema zabilježene su i meteorološkim kamerama na području Istre.

# NEVRIJEME
# OLUJA
# SLOVENIJA
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