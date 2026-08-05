Tajne isporuke oružja: Procurili dokumenti otkrivaju kako je Izrael naoružao UAE

Istraživanje izraelskog lista Harec (Haaretz) donijelo je detalje o internim dokumentima kompanije Elbit Systems, jednog od najvećih proizvođača naoružanja u Izraelu, koji navodno otkrivaju velike pregovore o prodaji naprednih vojnih sistema Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prema analizi objavljenih dokumenata, samo nekoliko sedmica nakon raketnog napada na Abu Dhabi 2022. godine, Elbit je Emiratima ponudio isporuku naprednih bespilotnih letjelica i druge vojne opreme.

Napad na Abu Dhabi izveli su jemenski Huti, a u njemu su, prema ranijim izvještajima, pogođena područja u blizini naftnih postrojenja i aerodroma, pri čemu su poginule tri osobe. Nakon tog događaja, UAE su navodno tražile dodatne kapacitete za nadzor i zaštitu.

Šokantno otkriće

Dokumenti koji su dospjeli u javnost opisuju pregovore o sistemima poput dronova Hermes 900, opreme za elektronsko ratovanje, izviđačkih tehnologija i drugih vojnih rješenja. Prema navodima istraživanja, razmatrana je i mogućnost širenja saradnje na veći broj letjelica vrijednih više stotina miliona dolara.

Elbit Systems nije komentarisao pojedinačne navode, ali je poručio da objavljeni podaci ne predstavljaju stvarnu sliku poslovanja kompanije i odnosa s klijentima.

Analiza navodi da je vojna saradnja Izraela i UAE značajno proširena nakon potpisivanja Abrahamovih sporazuma 2020. godine, kada su dvije zemlje uspostavile diplomatske odnose.

Dokumenti otkrivaju

Prema podacima iz istraživanja, izraelska odbrambena industrija posljednjih godina bilježi snažan rast izvoza oružja, posebno prema zemljama koje su razvile sigurnosnu saradnju s Izraelom.

Dokumenti su, prema navodima, potekli iz privatnog elektronskog naloga jednog od rukovodilaca kompanije, a objavila ih je hakerska grupa povezana s Iranom. Njihova autentičnost predmet je analiza i provjera.

Cijeli slučaj ponovo je otvorio pitanja o trgovini naoružanjem, regionalnim savezima na Bliskom istoku i ulozi izraelske vojne industrije u novoj sigurnosnoj arhitekturi Zaljeva.