Evropa gori: Temperature ruše rekorde, požari haraju, nuklearne elektrane smanjuju proizvodnju

Evropa, kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu, ovog ljeta suočava se s rekordno visokim temperaturama i razornim šumskim požarima. Francuska i Španija posljednjih sedmica bile su među najpogođenijim državama, dok se toplotni val sada širi prema istoku kontinenta.

Italija je uvela crveni stepen upozorenja zbog ekstremnih vrućina u najvećim gradovima, a u pojedinim dijelovima zemlje temperature su dostigle oko 40 stepeni Celzijusa. Istovremeno, u južnoj albanskoj regiji Maljakastra (Mallakastër) vatrogasci i druge hitne službe bore se s velikim šumskim požarom.

Zbog visokih temperatura Vatikan je odlučio da prvu sedmičnu opću audijenciju pape Lava XIV nakon julske pauze održi u zatvorenom prostoru, umjesto na Trgu svetog Petra. Brojni posjetioci Rima pozdravili su takvu odluku.

- Mislim da je bolje da se audijencija održi u zatvorenom zbog velikih vrućina - rekao je turist iz Meksika Dijego Amaja (Diego Amaya).

U austrijskom mjestu Bad Dojč-Altenburg (Bad Deutsch-Altenburg), nedaleko od granice sa Slovačkom, izmjerena su rekordna 41,2 stepena Celzijusa, saopćila je nacionalna meteorološka služba GeoSphere Austria. Time je oboren rekord od 41 stepen, koji je dan ranije zabilježen u Beču.

S druge strane granice, u Mađarskoj su kompanije i domaćinstva ove sedmice smanjili potrošnju električne energije nakon poziva vlade da rasterete elektroenergetsku mrežu usljed teške suše. U Budimpešti se vrhunac toplotnog vala očekuje u naredna dva dana, dok su temperature u srijedu poslijepodne bile blizu 40 stepeni.

Obustava rada

Nizak vodostaj Dunava primorao je Mađarsku da gotovo u potpunosti obustavi rad svoje jedine nuklearne elektrane, koja za hlađenje koristi riječnu vodu. Time je dodatno opterećen elektroenergetski sistem zemlje.

Jedina nuklearna elektrana u Sloveniji, Krško, koja električnom energijom snabdijeva i dio Hrvatske, saopćila je da će tokom noći početi postepeno smanjivati snagu reaktora zbog visokih temperatura i niskog vodostaja rijeke Save. U prvoj fazi proizvodnja će biti smanjena na 80 posto kapaciteta.

Na zapadu Evrope vodostaj Rajne u Njemačkoj pao je na nove minimume, zbog čega je dio riječnog teretnog saobraćaja obustavljen, dok ostali brodovi plove sa znatno manjim teretom. Rajna je jedna od najvažnijih evropskih riječnih ruta za transport žitarica, ruda i naftnih derivata.

U Maljakastri su šumski požari primorali na evakuaciju oko 15 porodica, zajedno s njihovom stokom i kućnim ljubimcima. Vatrogasci na zemlji i iz zraka pokušavali su spriječiti širenje vatre prema obližnjim naseljima.

Nastavljeni napori

Istovremeno, nastavljeni su napori na gašenju još jednog požara južno od albanskog grada Đirokastra (Gjirokastër), za koji se vjeruje da ga je izazvao udar groma u nepristupačnom planinskom području.

U susjednoj Grčkoj šumski požar, za koji se pretpostavlja da je izbio usljed vibracija na električnim vodovima, dodatno je rasplamsan jakim vjetrom. Vatra je spalila hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta u blizini popularnog turističkog odredišta sjeverozapadno od Atine.

Požar je u srijedu uglavnom stavljen pod kontrolu, ali su stotine vatrogasaca ostale na terenu kako bi spriječile ponovno izbijanje vatre, dok je šest helikoptera nastavilo gasiti preostala žarišta.

Ozbiljne posljedice

Ekstremno toplo i sušno ljeto ostavlja ozbiljne posljedice i na poljoprivredu.

Prema analizi objavljenoj u srijedu, ovogodišnja žetva žitarica u Velikoj Britaniji mogla bi biti najlošija od 1984. godine, otkako se vode uporedivi podaci, jer usjevi propadaju nakon jednog od najsušnijih i najtoplijih proljetno-ljetnih perioda zabilježenih u historiji mjerenja.