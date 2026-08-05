Padel ih raskrinkao: Promotivna fotografija kluba u Dubaiju razotkrila jednog od ključnih ljudi irskog kartela

Padel je jedan od najbrže rastućih sportova na svijetu, a posljednjih godina stekao je veliku popularnost i u Dubaiju. Međutim, promotivna kampanja jednog padel kluba u ovom gradu nenamjerno je razotkrila jednog od ključnih članova ozloglašenog irskog kartela Kinahan.

Kako pišu britanski mediji, ekskluzivni Sanddune Club u Dubaiju iskoristio je fotografiju svog čestog posjetioca Ijana Tomasa (Ian Thomas) u promotivne svrhe, ne znajući da se iza tog imena krije Ijan Dikson (Ian Dixon), jedan od najvažnijih saradnika kriminalne organizacije porodice Kinahan.

Dikson je ranije živio u Španiji, ali je nakon ubistva jednog irskog kriminalca i krvavog obračuna suparničkih klanova, u kojem je ubijeno 18 osoba, pobjegao u Dubai.

Jedna od ključnih uloga

Prema podacima koje su objavile američke vlasti prilikom uvođenja sankcija članovima kartela Kinahan, Dikson je imao jednu od ključnih uloga u organizaciji.

Navodi se da je upravljao finansijama Daniela Kinahana (Daniel Kinahan), prenosio velike količine gotovine te vodio evidenciju o dugovima koje je jedan diler imao prema kartelu.

U istom dokumentu navedeno je i da je Dikson kontrolisao kompaniju Hoopoe Sports LLC iz Dubaija. Ta kompanija zastupala je više profesionalnih boksera, a prema dostupnim informacijama primila je više od četiri miliona dolara za organizaciju borbi bivšeg svjetskog prvaka u teškoj kategoriji Tajsona Fjurija (Tyson Fury).

Osim aktivnosti u kriminalnom miljeu, Dikson je slobodno vrijeme provodio igrajući padel. Čak je nastupio i u finalu masters turnira Azijsko-pacifičke padel turneje (Asia Pacific Padel Tour – APPT), gdje se prijavio pod imenom "Ian Thomas".

Zajedno sa svojim partnerom odigrao je četiri meča tokom vikenda od 13. do 15. decembra, a turnir je završio na drugom mjestu nakon poraza u finalu. Nakon meča snimljen je kako prima srebrnu medalju i prigodni reket.

Dva terena

Turnir je uživo prenošen na YouTubeu putem kamera postavljenih na dva terena. Dikson je tokom trodnevnog takmičenja više puta snimljen, kako za vrijeme mečeva, tako i dok je razgovarao i družio se s ostalim učesnicima.

Kasnije je pozirao i za fotografije s turnira. Na dvije fotografije s narednog takmičenja njegovo lice bilo je prekriveno, ali je treća objavljena bez ikakve obrade, čime je potvrđen njegov identitet.

Turnir Azijsko-pacifičke padel turneje održan je samo mjesec nakon što je u Dubaiju, na osnovu Interpolove crvene potjernice, uhapšen visoki član kartela Šon Mekgavern (Sean McGovern). On je prošle godine izručen Irskoj, a početkom ovog mjeseca osuđen je na 24 godine zatvora zbog rukovođenja aktivnostima kriminalne organizacije povezanim s ubistvom i pokušajem ubistva.

Bliske veze

Vođa kartela Danijel Kinahan (Daniel Kinahan) uhapšen je u Dubaiju sredinom aprila ove godine.

Jedan od njegovih najbližih saradnika bio je Edin Gačanin, državljanin Nizozemske porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji je također uhapšen u Dubaiju početkom prošle godine.

O bliskim vezama Gačanina i Kinahana pisali su brojni svjetski mediji, a njihov odnos potvrđuje i činjenica da je Gačanin bio među gostima na Kinahanovom vjenčanju, održanom 2017. godine u Dubaiju.