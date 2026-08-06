Veliki zaokret FBI-ja: Patel otkrio tajnu saradnju s Kinom i Rusijom, zajedno hapse kriminalce

Direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel (Kash Patel) izjavio je da je tokom protekle godine uspostavio nova partnerstva u oblasti provođenja zakona s Kinom i Rusijom, dvjema državama koje se godinama smatraju najvećim rivalima Sjedinjenih Američkih Država.

Nova saradnja podrazumijeva razmjenu službenika za provođenje zakona, pa su tako kineski zvaničnici boravili u Sjedinjenim Američkim Državama, dok su agenti FBI-ja odlazili u Kinu, gdje su učestvovali u zajedničkim istragama i razmjenjivali obavještajne informacije. U okviru iste saradnje FBI i kineske sigurnosne službe proveli su i zajedničke racije te hapšenja.

Prema riječima zvaničnika FBI-ja, Patel se krajem jula vratio iz Pekinga, dok je slična posjeta Rusiji okvirno planirana za oktobar.

Radne grupe

U razgovoru za Reuters, Patel je rekao da su inicijative FBI-ja s, kako ih je nazvao, netradicionalnim partnerima pažljivo ograničene isključivo na određene oblike transnacionalnog kriminala, poput međunarodnih mreža dječije pornografije i centara za internetske prevare koji za mete imaju američke građane.

Takva partnerstva, koja se unutar FBI-ja nazivaju radnim grupama, predstavljaju značajan zaokret u dosadašnjem načinu rada. Istovremeno su izazvala zabrinutost dijela američkog kontraobavještajnog aparata zbog mogućnosti razmjene osjetljivih sigurnosnih informacija s autoritarnim državama koje, prema procjenama Vašingtona, nastoje ugroziti interese SAD-a na ekonomskom i vojnom planu širom svijeta.

FBI je saopćio da su u maju zajedno s kineskim Ministarstvom javne sigurnosti i policijom Dubaija proveli operaciju Sand Dollar, veliku akciju protiv centra za internetske prevare u Dubaiju. Tokom operacije uhapšeno je 300 osoba, zaplijenjeno oko 300 miliona dolara, a oslobođene su i hiljade žrtava trgovine ljudima koje su bile prisiljene na rad.

Prema navodima kineskih državnih medija, u najmanje jednom slučaju osumnjičeni koji se nalazio u Kini, a bio je optužen za teška nasilna krivična djela, vraćen je u Sjedinjene Američke Države.

Špijunske aktivnosti

Američke vlasti godinama su Rusiju i Kinu predstavljale kao izvore organizovanog kriminala i špijunskih aktivnosti usmjerenih protiv američkih interesa, a ne kao moguće partnere u borbi protiv kriminalnih mreža.

Patel, kojeg je na čelo FBI-ja imenovao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump), smatra da se rizici takve saradnje mogu držati pod kontrolom.

- To su novi i dinamični odnosi i izuzetno smo svjesni njihovog suparničkog pristupa u mnogim pitanjima. Oni neće odustati od toga, ali ako kroz ovu saradnju možemo ostvariti rezultate u korist Amerike, onda se moramo uključiti - rekao je Patel.

Kako je pojasnio, sadašnji oblik saradnje započeo je nakon Trampove posjete Kini u maju 2025. godine, a potom su uslijedile dvije Patelove posjete toj zemlji.

Saradnja je, kako je rekao, proširena na četiri radne grupe koje se bave borbom protiv internetskih prevara, nasilnih krivičnih djela nad djecom, trgovine narkoticima te pronalaskom bjegunaca.

U okviru tog partnerstva Patel je više puta ugostio predstavnike kineskog Ministarstva javne sigurnosti (MPS) u objektima FBI-ja u Sjedinjenim Američkim Državama radi razmjene obavještajnih i istražnih podataka.

- Svakog mjeseca ovdje dolaze operativni službenici MPS-a, a narednog mjeseca mi odlazimo kod njih. S nama razgovaraju svakodnevno, što se ranije nikada nije dešavalo - rekao je Patel.

Razmjena informacija

Naglasio je da je razmjena informacija strogo ograničena na četiri navedene oblasti transnacionalnog kriminala te da obje strane podatke razmjenjuju na recipročnom osnovu.

Istakao je i da nova partnerstva FBI-ja neće zamijeniti dugogodišnje američke saveznike okupljene u obavještajnom savezu "Five Eyes", koji čine Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, Velika Britanija i Novi Zeland.

- Five Eyes će uvijek ostati naš najvažniji obavještajni odnos. Niko ne pokušava to promijeniti. Za razliku od vojske i tradicionalnih obavještajnih službi, mi imamo jedinstvenu priliku da kroz saradnju policijskih agencija pokrenemo ovakve promjene, jer je riječ o apolitičnoj misiji - rekao je Patel.

Tokom prošlomjesečne posjete Aziji sastao se s kineskim ministrom javne sigurnosti Vang Sjaohongom (Wang Xiaohong) i zamjenikom ministra Su Datongom (Xu Datong), s kojima je razgovarao o daljnjem unapređenju, kako su kineski državni mediji opisali, praktične saradnje u borbi protiv različitih oblika kriminala.

Patel je naveo i da se za svakog stranog posjetioca objekata FBI-ja provode detaljne kontraobavještajne mjere i sigurnosne provjere.

Trojica bivših zaposlenika FBI-ja rekla su Reutersu da to podrazumijeva elektronski i fizički nadzor, posebno kada je riječ o osobama koje dolaze iz država koje se smatraju najvećim protivnicima Sjedinjenih Američkih Država.

- Tačno znamo ko dolazi ovdje i svi prolaze sigurnosnu provjeru - rekao je Patel.