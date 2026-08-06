Procurili detalji mogućeg sporazuma SAD-a i Irana: Teheran bi mogao dobiti kontrolu nad Hormuškim moreuzom?

Mogući sporazum Irana i Omana, kojim bi se nastojao okončati petomjesečni rat između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, mogao bi Teheranu dati kontrolu nad prometom brodova koji ulaze u Perzijski zaljev kroz Hormuški moreuz, tvrde iranski i regionalni izvori.

Takav dogovor predstavljao bi jedan od najvećih ustupaka Iranu do sada, ali američka strana zasad nije komentirala navode o prijedlogu sporazuma.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je izjavio da je dogovor o ponovnom otvaranju moreuza blizu, iako su američki zvaničnici više puta naglasili da Washington nikada ne bi prihvatio da Iran kontroliše pristup jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za transport energenata.

Značajna promjena odnosa snaga

Prije izbijanja rata Hormuški moreuz bio je otvoren za slobodnu plovidbu svih brodova bez posebnih naknada. Sporazum kojim bi Iran dobio nadzor nad prometom kroz moreuz predstavljao bi značajnu promjenu regionalnog odnosa snaga u korist Teherana, navodi Reuters.

Iran i Oman posljednjih dana vodili su bilateralne razgovore o režimu plovidbe kroz moreuz, kojim obje države upravljaju preko svojih obala. Teheran je saopćio da su u pregovorima ostvareni "veliki pomaci" te da bi, prema mogućem dogovoru, brodovi koji prolaze Hormuškim moreuzom ulazili i izlazili iz Perzijskog zaljeva kroz iranske teritorijalne vode.

Iran je, također, upozorio zemlje Perzijskog zaljeva da bi svaki novi američki napad na njegovu teritoriju mogao izazvati odgovor usmjeren na ključnu energetsku infrastrukturu u regiji, tvrdi pet izvora upoznatih s razgovorima.

Nedvosmisleno upozorenje

- Upozorenje Irana bilo je nedvosmisleno: ako Amerika napadne iransku infrastrukturu, odgovor će uslijediti udarima na energetska postrojenja u Zaljevu i druge regionalne ciljeve - rekao je jedan od izvora.

Donald Tramp je na skupu u Las Vegasu poručio da prednost daje diplomatskom rješenju, istakavši da bi radije postigao dogovor jer ne želi "ubijati ljude".