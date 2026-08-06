Eksplozija na jugu Libana usmrtila dvojicu izraelskih vojnika, četvorica teško ranjena

Izraelska vojska saopćila je da su dvojica pripadnika rezervnog sastava poginula, dok su još četiri vojnika teško povrijeđena u eksploziji improvizovane eksplozivne naprave u mjestu Majdal Zun na jugu Libana.

Prema navodima izraelskih medija, u eksploziji su stradali major rezervnog sastava Harel Birenstok (34), komandir čete iz Nokdima, i narednik-major rezervnog sastava Tamir Vaknin (33) iz Eilata. Obojica su bili pripadnici 2855. bataljona 55. padobranske brigade.

Prema prvim informacijama izraelske vojske, rezervisti su u srijedu oko podneva ušli u jedan objekt u Majdal Zunu tokom operacije usmjerene na uklanjanje infrastrukture Hezbolaha.

U trenutku ulaska u zgradu aktivirana je eksplozivna naprava, pri čemu su dvojica vojnika poginula, a više pripadnika jedinice zadobilo je povrede.

Četvorica teško povrijeđenih vojnika prevezena su u bolnicu, dok je izraelska vojska saopćila da su njihove porodice obaviještene o događaju.

Nakon eksplozije izraelske snage izvele su napade na položaje Hezbolaha u tom području.