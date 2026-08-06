Vens poručio da razgovori s Iranom neće biti laki, odbacio tvrdnje o sukobu s Netanjahuom

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je da će pregovori o mogućem sporazumu s Iranom biti složeni i da će zahtijevati vrijeme, dok Teheran istovremeno negira da vodi razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Vens je u intervjuu za Fox News rekao da će pregovori biti "neuredni" i da će trajati određeni period, ocijenivši da su "Iranci izuzetno teški ljudi" zbog složenog političkog sistema.

Najbolji mogući ishod

Dodao je da je zadatak američke administracije da u takvim okolnostima postigne najbolji mogući ishod za građane SAD-a i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

- Mislim da će se na kraju dogoditi da će cijene nafte, koje su danas bile 79 dolara, pasti i ostati niske. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a Sjedinjene Američke Države bit će u snažnijoj poziciji - rekao je Vens.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Iran odbacio tvrdnje da pregovara s Vašingtonom. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi ranije je izjavio da Teheran još nije donio odluku o nastavku aktivnosti na memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana.

Susret s Netanjahuom

Vens se osvrnuo i na navode o susretu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom prošle sedmice u Vašingtonu.

Odbacio je tvrdnje da ga je Netanjahu kritikovao zbog ranijih izjava o Izraelu.

- Nije me suočio s tim. Imali smo dobar i iskren razgovor - rekao je Vens.

Prema navodima američkih i izraelskih zvaničnika, sastanak je protekao u korektnoj atmosferi, a razgovaralo se o pitanjima Bliskog istoka važnim za obje zemlje.

Vens je istakao da Izrael smatra "sjajnim partnerom", ali je naglasio da interesi Vašingtona i Tel Aviva nisu uvijek isti te da je njegov zadatak da zastupa isključivo interese Sjedinjenih Američkih Država.