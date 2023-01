ISIL na pragu Evrope: Teroristi koji su pobjegli iz Sirije i Iraka pronašli novu bazu, kampovi za obuku niču jedan za drugim

Stotine boraca takozvane Islamske države (IS) povuklo se u Sjevernu Afriku, koja bi im mogla služiti kao baza za pripremu budućih napada, otkriva Guardian, prenosi Jutarnji.hr.

Ova prijetnja došla je u centar pažnje nakon što su teroristički napad u Barceloni izveli najvećim dijelom Marokanci, a vjeruje se da ih se najmanje hiljadu s ratišta na kojima vlada ISIL u međuvremenu vratilo u Maroko i u Tunis. Postoji šansa da je šest od 12 osoba koje su povezane ili su počinile prošle sedmice napad u Barceloni došle upravo iz kampova ISIL-a u Maroku.

Među borcima u marokanskim kampovima najčešće su oni koji su iz evropskih zemalja izbjegli zbog svog statusa, uglavnom sitni kriminalci, od kojih mnogi dolaze iz Francuske. Postoji strah da bi se mogli početi vraćati u svoje zemlje i koristiti blizinu Španije za pokretanje novih napada.

Vjeruje se da je oko 1.600 Marokanaca otputovalo u Irak i u Siriju, a polovica ih je od tada poginula ili ubijena u borbama.

Sjeverna Afrika se dugo smatrala "zemljom ekstremista", a sad i mogućim novim "kampom" od kuda bi mogli početi planirati nove napade po Evropi.

Sugovornik Guardiana koji je prije vodio ekstremističku skupinu otkrio je da su Francuzi koji bi se pridružili ISIL-u bile osobe koje su općenito bile nezadovoljne životom i očajne.

- Jedan mi je rekao da je prije dolaska prodavao drogu. Nešto su tražili. I duboko u sebi su se osjećali kao da ne pripadaju Francuskoj.

Što se tiče Tunižana, procjenjuje se da je od tamo oko 1.800 muškaraca i dječaka pridruženih ISIL-u.

- To su ljudi koji su se žalili na diskriminaciju u svojoj zemlji, i da nisu tretirani jednako niti pravedno. S jednim sam se jako sprijateljio, no dok sam ja odlučio otići, on je ostao. ISIL ga je jako privukao - rekao je jedan bivši vođa džihadista i otkrio detalje o životu ljudi koji su im se bili pridružili.

- Znali smo poslati stotine ljudi u neku borbu u kojoj bi svi poginuli. Kad bi pitao što se s nekim dogodilo, rekli bi mi da je poginuo ubrzo nakon što je otišao u borbu. Bila je jedna skupina od sto Turaka koji su otišli u borbu s Kurdima, a samo trojica su se taj put vratila. Marokanci su vidjeli što smo većina nas vidjeli, i oni isto nisu htjeli ostati. Samo 'teški ekstremisti' su odlučili ostati - ispričao je.