Mijanmarska vojska priznala zločine nad muslimanima, a tamošnja čelnica u tome vidi korak naprijed

Prvo priznanje mijanmarske vojske da je ubijala Rohindže predstavlja "pozitivan korak", ocijenila je mijanmarska čelnica Aung San Suu Kyi a prenio je u subotu jedan provladin list.



Nakon što je redovno poricala učestvovanje u nasilju protiv muslimana Rohindža, vojska je u srijedu priznala da je unutrašnjem istragom otkriveno da su članovi snaga sigurnosti učestvovali u ubistvima deset Rohindža koje su smatrali sumnjivima i da su ih pokopali u zajedničkoj grobnici.

Vojna verzija o teroristima koje su ubili seljaci i članovi snaga sigurnosti izazvala je bijes porodica žrtava, koje su tvrdile da su vojnici pogubili civile.

Suu Kyi, čija šutnja o pitanju Rohindža izaziva oštre kritike u inozemstvu, posebice aktivista za ljudska prava, želi u tom potezu vidjeti pozitivan korak.

"To je novi korak naše zemlje", izjavila je u petak navečer nakon susreta s japanskim ministrom vanjskih poslova. "Poštivanje zakona je odgovornost svake zemlje. To je pozitivan pokazatelj da mi poduzimamo mjere kako bi bili odgovorni", dodala je ona a prenosi list Global New Light of Myanmar.

Oko 655.000 Rohindža je napustilo Mijanmar i potražilo utočište u Bangladešu od kraja avgusta.