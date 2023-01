Mračne tajne kuće strave: Policija sumnja da neka djeca nisu preživjela zlostavljanje

Istražitelji u slučaju monstruoznih roditelja Dejvida i Luiz Turpin (David i Louise Turpin) iz Kalifornije, koji su zatočili i mučili svoje 13 djece, rekli su da će ''kuću strave'' u Persu, kako su je mediji prozvali nakon zastrašujućeg otkrića, još jednom pročešljati s psima kako bi bili sigurni da slučajno nema djece koja nisu preživjela.

Protiv Dejvida (57) i Luiz Turpin (49) podignuto je 12 tačaka optužnice za mučenje, 12 za otmicu, sedam za zlostavljanje zadržavane odrasle osobe i šest za zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta. Dejvid Turpin je optužen i za opsceni čin nad djetetom mlađim od 14 godina uz upotrebu sile, prijetnju ili prisilu. Tužilac je istakao da se radi o načinu na koji je otac okovao jednu od svojih kćeri.

Prema nepotvrđenim informacijama, policija bi mogla da zatraži i DNK testiranje za svu djecu kako bi bez sumnje utvrdili da su im oni biološki roditelji.

Djeca stara dvije do 29 godina trenutno se nalaze na liječenju u lokalnim bolnicama i pred njima je dug oporavak.

Poslije hapšenja čudovišnog para ranije ove sedmice policija je otkrila da su djeca bila zatvorena u kući i nisu smjela da izlaze bez dozvole, neka su bili okovana za namještaj kako ne bi mogla da se kreću, a sva su pronađena pothranjena, neka izgladnjela jer su im često uskraćivali hranu ili odlazak u toalet. Dio djece bio je toliko neobrazovan i odvojen od stvarnog života da uopće nisu shvatali šta znači policajac ili ljekar, piše "Dejli majl".

- Ako u školi ne naučite šta je policajac, to naučite u dodiru sa spoljnim svijetom. Ako vam je tako nešto potpuno nepoznato, to dokazuje pod kakvom su kontrolom djeca živjela. Osim traume koju su proživjeli do sad, uslijedit će i kulturološki šok kad počnu sve da otkrivaju - rekla je Patrša Kostales (Patricia Costales), socijalna radnica i psiholog, šef neprofitnog centra za pružanje psihološke pomoći djeci.

Kostales već godinama radi sa žrtvama otmice od kojih su neke godinama bile zatočene. Smatra da će Turpinovima trebati godine terapije i da bi bilo najbolje ne razdvajati ih. Najmlađe dijete (2) trebalo bi najlakše da se oporavi, a Kostales vjeruje da uz malo truda svi mogu da vode normalan život.

- Njihovi se umovi još uvijek prilagođavaju, oni još nisu potpuno izgrađene osobe, još razvijaju svoje razumijevanje svijeta. Međutim, neko ko je proživljavao ovakvo nasilje 20 i više godina, imat će puno više problema, posebno u učenju o odnosima i vezama i kako bi se ljudi prema njima trebali odnositi - rekla je.

Psiholog Džesika Boreli (Jessica Borelli) istakla je da odvojenost od roditelja, pa i ovakvih monstruma, djeci može teško pasti.

- Kad dođemo na ovaj svijet, najbliže osobe su nam izvor sigurnosti, koliko god nasilne bile. Taj impuls i ta želja da budemo uz ljude koji nam pružaju sigurnost nevjerovatno je snažna i to treba da savladaju ako žele da se izvuku iz ove situacije.

Djeca od dvije do 29 godina pronađena su poneka okovana za krevet, u uslovima krajnje prljavštine i ozbiljne pothranjenosti. Najstarija sestra (29) imala je samo 37 kilograma kad su je našli. Jedna od kćeri, 17-godišnjakinja, podigla je uzbunu nakon što je izmakla nadzoru roditelja tamničara. U petak su Turpinovi prvi put izvedeni pred sudiju, kada su izjavili da se ne osjećaju krivima.

Njihovo sljedeće saslušanje predviđeno je za 23. februar.