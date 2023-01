Island: Jednake plaće i ženama i muškarcima, drastične kazne za rodnu neravnopravnost

Za jednak rad mora biti zagarantirana jednaka plaća i u borbi za postizanje tog cilja, Island je prva država koja je zakonom i pod prijetnjom novčanih kazni obavezala poslodavce da takvu jednakost i dokažu.

Od januara 2019. firme na Islandu morat će redovno dokumentacijom dokazivati da nema rodne neravnopravnosti u isplati plaća.

Najveća banka Landsbankin, nacionalizirana 2008., tokom finansijskog sloma, već je počela primjenjivati taj zakon, prenosi Index.hr.

Elisabet Bjornsdotir (34), koja je u ministarstvu finansija zadužena za bankarski odjel, kaže da nikada nije doživjela bio kakav oblik diskriminacije u odnosu na muške kolege. Poznato je da je Island već sada u grupi zemalja u kojima je najmanje rodne nejednakosti. Međutim, kaže Bjornsdotir, "upravo je to jedan od temeljnih razloga zašto nam je potreban taj zakon, jer to je nešto što ne upada odmah u oči. Možda vam se čini da je tako... no doista je to teško dokazati".

Na Islandu je od 1961. godine zakonom zagarantirana jednaka plaća za muškarce i žene, no novi zakon donosi kopernikanski obrat jer nisu zaposlenici ti koji moraju dokazivati da postoji rodna diskriminacija, već preduzeća moraju dokazati da je razlika, ako ona postoji, opravdana drugim, a ne rodnim razlozima.

U praksi to znači da će poslodavci procjenjivati u redovnim razmacima zahtjeve za pojedino radno mjesto i sposobnost svakog zaposlenika da te zahtjeve ispunjava. Taj proces mora biti dokumentiran objektivnim kriterijima i proveden transparentno.

Ocjenjivat će se dob zaposlenika, stepen obrazovanja i osposobljenosti, iskustvo i dodana vrijednost koju zaposlenik ili zaposlenica unosi u posao.

Ako firma postupa skladno zakonu, profesionalni kontrolor (to mogu biti konzultantski uredi) izdaju certifikat na rok od tri godine.

Reforma će obuhvatiti oko 180 islandskih poduzeća i 147.000 zaposlenika na tom otoku s 347.000 stanovnika.

Poslodavci koji budu kršili zakon, bit će prijavljeni Agenciji za rodnu jednakost i novčano kažnjeni do 400 eura na dan. U ime transparentnosti javno će se objavljivati njihova imena.

Manjim firmama dat će se rok do 31. decembra 2021., da se usklade sa zakonom. Međutim, sva ministarstva, javne ustanove i firme s više od 250 zaposlenika morat će se uskladiti do 31. decembra 2018.