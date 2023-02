Djevojčica (6) tukla majku i baku jer joj nisu dale slatkiše: Dječija psihologinja otkrila uzrok nasilja

Samohrana majka nije znala kako da se izbori sa svojom šestogodišnjom kćerkom. Njeni svakodnevni izljevi bijesa postali su toliko drastični da je na kraju majka morala potražiti pomoć ekspertkinje iz oblasti dječje psihologije.



Lisa (29) iz Birmingema šest godina se iz dana u dan borila s nevjerovatnim izljevima bijesa svoje kćerke Demi. Djevojčica je majku šutirala, udarala, vukla za kosu, i prizori nasilja postali su njihova svakodnevica.

Fizički nasrtaji bili su tako česti i strašni da je na scenu morala stupiti Lisina majka Šeron (57), nakon čega bi nerijetko i ona sama dobila batine od unuke. Obje su često hodale s modricama koje im je napravila Demi.

- To je prosto kao da joj neko pritisne dugme i pojavi se zla Demi. Mnogo puta sam je pitala osjeća li kako se u njoj stvara ta zla Demi prije nego što pobjesni, a ona me uvjeravala da ne može to predvidjeti - kaže majka.

Djevojčica, s druge strane, kaže da u takvim napadima osjeća kao da joj "zla Demi izlazi iz rupe u glavi" i daje sve od sebe da zgrabi i prebije mamu.

- Želim da je nema, ali ja jednostavno ne mogu da je uklonim - kaže Demi.

Lisa kaže i da posebno pamti jedan izljev bijesa kada nije dozvolila kćerki da jede slatkiše prije večere. Demi ju je ščepala za kosu i nije je puštala dok se nije umiješala baka.

Očajne žene potražile su pomoć psihologinje Laverne Antrobus u emisiji "Nasilno dijete, očajni roditelji". Laverne ističe da je neophodno da majka pokaže malo samopouzdanja i čvrstine u ophođenju prema djetetu, a naročito je štetno posredovanje bake jer to zbunjuje djevojčicu, pa ne zna ko je zapravo glavni u porodici.

Uz to, savjetuje Laverne, dobro bi bilo da u vrijeme takvih napada bijesa majka ponudi neku alternativu djetetu umjesto da joj izaziva nove navale bijesa ponavljajući samo "ne".

Kroz razgovor sa psihologinjom Lisa je otkrila da na neki način krivi i sebe zbog ponašanja kćerke. Kako kaže, imala je jako težak porođaj, nakon koga su se obje borile za život.

- O tome često razmišljam, je li se osjećala napuštenom i odbačenom tada kada se tek rodila i je li možda zato sada takva - pita se Lisa, a Laverne tvrdi da Demi osjeća to što osjeća i njena majka.

- Sve te emocije koje držiš u sebi i nećeš da iskažeš, dijete osjeća, i pokazuje bijes jer ti ne možeš - kaže Laverne.

Ona je s ovom porodicom provela šest sedmica, i transformacija "zle Demi" je uspjela - djevojčica sada u potpunosti kontrolira svoje napade bijesa.