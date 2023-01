Njemačka planira uložiti 78 milijardi eura za programe migracije do 2022. godine, uključujući 31 milijardu eura u borbu protiv uzroka problema koji prisiljavaju ljude da napuštaju svoje domove i kreću prema Evropi, javio je danas magazin ''Der Spiegel''.



Magazin se poziva na dokument koji je sačinilo njemačko ministarstvo finansija i koji procjenjuje savezna ulaganja od sedamdesetak milijardi eura do 2022., plus dodatnih osam milijardi eura koje je savezna vlada pristala prebaciti saveznim državama i lokalnim zajednicama da bi pokrila njihove troškove do 2021. godine.

Predviđa se da će socijalna pomoć migrantima u Njemačkoj iznositi oko 21 milijardu eura do 2022., uz još dodatnih 13 milijardi eura za kurseve učenje jezika i druge interaktivne mjere, navodi se u dokumentu.

Obrađivanje molbi za azil, registracija i smještaj izbjeglica koštali bi 5,2 milijarde eura, sudeći prema procjenama ministarstva.

Njemačka radi na integriranju više od milion migranata koji su ušli u zemlju 2015. i 2016. godine nakon ključne odluke kancelarke Angele Merkel o njihovom prihvatu koja je ugrozila njenu popularnost.

Javno nezadovoljstvo njenom odlukom pomoglo je jačanju ekstremne desnice, euroskeptične stranke Alternativa za Njemačku (AfD), koja je ušla u donji dom parlamenta na nacionalnim izborima održanim u septembru prošle godine, podsjeća Reuters.