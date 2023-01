Tinejdžerka prisiljena na brak ubila supruga koji ju je silovao, pa osuđena na smrt

Tinejdžerka iz Sudana, Nura Husein (Noura Hussein), čeka odluku suda na žalbu o smrtnoj kazni u zatvoru zbog ubistva svojeg 35-godišnjeg muža.



Njen slučaj podsjetio je svijet na problem prisilnih brakova i silovanja u braku u Sudanu u kojemu je zakonska dob za stupanje u brak deset godine. U Sudanu, silovanje u braku nije zločin.

Nura je po prvi put za CNN ispričala svoju priču o prisilnom braku, silovanju i ubistvu čovjeka za kojeg kaže da ga nikada nije smatrala mužem, prenosi Index.hr.

Ona je trenutno u zatvoru u Omdurmanu, gdje čega ponovljeno suđenje jer se žalila na smrtnu kaznu koju je sud presudio.

Nurina porodica prisilila ju je na brak s 15 godina. Ipak, dopustili su joj da završi srednju školu. Tada je sklopila vjerski brak, a kada je imala 18 godina, a ceremonija vjenčanja održana je nakon tri godine.

Tada je njen muž pokušao konzumirati brak što je ona odbila, a ona tvrdi da ju je tada on silovao dok su je držali njegovi rođaci.

Dan kasnije, opet ju je pokušao silovati, a ona ga je izbola na smrt. Kada se obratila roditeljima, oni su je predali policiji.

CNN je od vlade tražio komentar ovog slučaja, ali ga nisu dobili. Ali, CNN je pribavio Nurinu priču koju su objavili.

Nura je za CNN ispričala kako je njezin suprug rekao njenim roditeljima da je želi oženiti kada je još pohađala osmi razred osnovne škole.

- Prevarili su me kada prošla ispite za srednju školi na kraju godine. Tada sam ga vidjela prvi put, bilo je to sedam dana nakon što je mom ujaku predložio da se oženi sa mnom. Otkako su mi prvi puta to rekli, ja sam odbijala. Rekla sam im da se ne želim udati, da želim studirati. Razgovarala sam i s njim, rekla sam mu: "Ne želim se udati za tebe" - ispričala je Nura svoju priču za CNN.

Rekla je kako je tada pobjegla svojoj teti, ali i kako su je nakon dva dana pronašli i vratili je na vjersku ceremoniju vjenčanja. To se dogodilo dvije sedmice nakon što je predložio brak.

- Nakon toga uopće nisam komunicirala s njim. Kada bi posjetio našu kuću, ja sam odlazila. Rekla sam mu da ga ne želim. Ceremonija vjenčanja održana je tri godine poslije nakon što sam položila ispite na kraju škole. Obavili su sve rituale koji se obavljaju za vjenčanje. Njegova porodica je bila dobrostojeća, ali ja za sve to vrijeme od njega nisam htjela uzeti ništa - ni novčića. Bila sam ispunjena bijesom, nisam htjela tog muškarca.

Sjedila sam kod frizerke i razmišljala o samoubistvu.

Plakala sam dok sam sjedila kraj njega. U autu je pokušavao sjesti što bliže meni, a ja sam se izmicala. Kada smo došli u stan za medeni mjesec, zaključala sam se u jednoj od soba i ležala sam odjevena - ispričala je Noura o ceremoniji vjenčanja koje nije htjela.

Devet dana nakon vjenčanja, priča Nura, muž ju je silovao dok su je držali članovi njegove porodice.

- To se nastavilo. Nisam jela, nisam izlazila iz sobe. Trećeg dana je došao i rekao mi da je vrijeme da otvorim kako on ne bi provalio unutra. Odbila sam, ali kada je on zaspao, išuljala sam se i pronašla izlaz iz stana koji je bio zaključan.

Devetog dana, došli su njegovi rođaci, a njegov ujak mi je rekao da idem u spavaću sobu. Rekla sam da neću, a on me uzeo za ruku i odvukao u spavaču sobu. Njegov rođak me ošamario. Svi oni skupa su mi skinuli odjeću. Njegov ujak držao me za noge, a preostala dvojica su mi držala ruke. On (njen muž) se skinuo i silovao me dok sam plakala i vrištala. Na koncu su otišli iz sobe. Krvarila sam. Zaspala sam gola.

Sljedećeg dana me zgrabio, bacio me na krevet i pokušao se popeti na mene. Borila sam se i pronašla sam nož ispod jastuka. Počeli smo se boriti za nož. Porezao me po ruci i ugrizao me za rame - ispričala je Nura.

Izbola ga je nožem, a on je preminuo od povreda.

- Pobjegla sam roditeljima. Nemam pojma kako sam tamo stigla. U ruci sam i dalje imala nož. Nadala sam se da ću završiti pravo i onda se udati. Moj san je da budem sutkinja - završila je svoju priču koju CNN prenosi u sklopu As Equals programa koji izvještava o nejednakosti spolova širom svijeta.

Sud u Sudanu je Nuru osudio na smrt jer je izbola muškarca za kojeg se prisilno morala udati, a koji ju je silovao. Porodica njenog muža odbila je mogućnost da se Nuru pomiluje, a ne žele ni finansijsku naknadu. Zahtijevali su da se Nuru pogubi.

Nurini advokati su podnijeli žalbu 15 dana nakon presude. Tada se Sudanom proširio tvit s heštegom #JOUSTICEFORNURA (pravda za Nouru) koji se proširio internetom, a ovaj slučaj je dospio pred oči svjetske javnosti.

Brani je advokat koji je njen slučaj preuzeo nakon što se prvi povukao sa slučaja. Dodao je kako je Nuru napustila porodicu, ali i pravosuđe.

Pokrenuta je i kampanja pod nazivom "Justice for Noura" čiji su aktivisti istaknuli kako se djevojčice i žene u Sudanu prodaje i trampi poput stoke kao da su stvar koja nema prava.

- Ovdje i sada, ujedinjeni u jednom glasu kažemo dosta - poručili su, javlja CNN.

Njeni advokati tvrde da je cijeli brak bio ništav jer se brak trebao sklopiti pred sudijom, budući da je ona u vrijeme sklapanja braka bila maloljetna. U žalbi su priložili i medicinski nalaz napravljen kada je privedena koji pokazuje odbrambene rane, a iznijeli su dokaze i o krevetu koji je pukao dok se borila s mužem.