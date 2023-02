Svećenik na sahrani svima rekao da mladić neće ići u raj

Roditelji dječaka tinejdžera koji je počinio samoubistvo doživjeli su težak šok kada je svećenik na sahrani njihovog djeteta kritizirao mladića zbog toga što je sebi oduzeo život, javlja CNN.

Katolički svećenik La Kuesta (LaCuesta) na sahrani je pred svima izjavio da sumnja da će Maison Hulibarger (Hullibarger, 18) doći u raj.

Svećeniku je nakon toga nadbiskupija u Detroitu zabranila daljnje obavljanje pogrebnih dužnosti u crkvi "Our Lady of Mount Carmel", no porodica mladića traži da mu se da otkaz.

Katoličko učenje tradicionalno smatra samoubistvo neoprostivim grijehom. No, Crkva je nedavno odredila neke iznimke te dozvolila oprost ako je samoubistvo počinjeno zbog teških i stresnih situacija.

Maison Hulibarger iz Mičigena oduzeo je sebi život 4. decembra. Njegovi roditelji Džef (Jeff) i Linda Hulibarger vjerovali su u dobre namjere njihovog svećenika.



- Željeli smo da se na sprovodu slavi kako je živio, a ne da govori o tome kako je umro - rekla je Linda Hulibarger.