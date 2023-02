Ko to mašta o Trampu: Fikcija ili realnost američke kolumnistice

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) odbacio je optužbe da je silovao ženu u svlačionici sredinom 1990-ih, navodeći kako je riječ o "fikciji" i "lažnoj vijesti", te da ne postoje dokazi za takve tvrdnje.



Kolumnistica američkog izdanja magazina "El" Elizabet Džin Kerol (Jean Carroll) u izvodu knjige koju je objavio magazin "New York" tvrdi kako ju je Tramp seksualno napao u svlačionici robne kuće na Menhetnu sredinom '90-ih.



U svojoj knjizi, u dijelu u kojem piše o "gnusnim muškarcima", Kerol je navela kako je Trampa upoznala krajem 1995. ili početkom 1996. godine u luksuznoj prodavnici, naglasivši kako ju je Tramp prepoznao kao "damu koja daje savjete" i zamolio je da mu pomogne da pronađe "poklon za djevojku".

Kerol, koja je u to vrijeme imala 52 godine, navodi kako su na kraju završili na odjeljenju s donjim vešom, gdje niko više nije bio prisutan.

Kako je napisala, Tramp joj je ponudio da proba čipkani kombinezon, na šta mu je ona, navodno, u šali odgovorila da ga proba sam. Oboje su se smijali na putu do svlačionice, ali kada su ušli, tvrdi da je Tramp zatvorio vrata i nasrnuo na nju. Kerol opisuje i kako ga je, nakon velike borbe, odgurala i pobjegla iz prodavnice.

Američki predsjednik je u saopćenju odbacio optužbe kao "fikciju" i "lažne vijesti", navodeći kako ne postoje dokazi za takve tvrdnje.

On je rekao da nikad nije upoznao Džin Kerol i kazao kako je njena motivacija za takve tvrdnje da "proda novu knjigu".

- Nikad nisam upoznao tu osobu u mom životu - rekao je Tramp.

On je pozvao je sve koji posjeduju informacije da Demokratska partija sarađuje sa Kerol ili magazinom "New York" da obavijeste Bijelu kuću.



- Treba biti sramota one koji izmišljaju lažne priče o napadu kako bi pokušali dobiti publicitet za sebe, ili prodaju knjigu, ili naprave političku agendu - naveo je Tramp.



On je, također, zahvalio robnoj kući s Menhetna koja je potvrdila kako ne posjeduje videosnimak bilo kakvog sličnog incidenta.



Kerol je 22. žena koja je optužila Trampa za seksualno neprimjereno ponašanje, što je on negirao.