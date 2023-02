Objašnjenja stručnjaka zašto koronavirus još nije teško pogodio Afriku

Afričke zemlje za sada nisu teže pogođene pandemijom koronavirusa, ali stručnjaci upozoravaju da treba da se pripreme na najgore posljedice zaraze, posebno zbog slabe zdravstvene infrastrukture, siromaštva i sukoba na tom kontinentu.

Mada je u Africi u prethodnih nekoliko dana zabilježen značajan porast oboljelih od koronavirusa, broj zaraza i smrtnih slučajeva i dalje je relativno mali.

Stručnjaci su više puta upozoravali na opasnosti od širenja bolesti u Africi imajući u vidu slabu zdravstvenu infrastrukturu, siromaštvo, sukobe, lošu sanitaciju i gužve u gradovima.

Do srijede je u Africi zabilježeno 16 smrtnih slučaja – po šest u Egiptu i Alžiru, dva u Maroku i po jedan u Sudanu i Burkini Faso, dok je širom kontinenta registrirano više od 600 zaraženih. Ti su brojevi relativno mali u odnosu na ostatak svijeta, gdje je broj umrlih do srijede premašio 8.800 sa skoro 210.000 zaraženih.

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) rekao je da su u podsaharskoj Africi zabilježena 233 slučaja zaraze, ali i upozorio da zvanični podaci, vjerovatno, ne odražavaju punu sliku, jer ima neotkrivenih ili neprijavljenih slučajeva obolijevanja od COVID-19. On je, također, istaknuo da je već viđeno kako se virus ubrzava nakon što dođe do određene tačke.

Stručnjaci navode različita objašnjenja zašto koronavirus još nije teško pogodio Afriku. Neki kažu da je širenje virusa sporije zbog toplog vremena, mada je to, kako ukazuje američki list, osporeno. Drugi kažu da su relativno ograničene međunarodne veze afričkih zemalja usporile širenje koronavirusa na tom kontinentu.