Stručnjaci širom svijeta kritiziraju rusku vakcinu protiv koronavirusa: To je gore od glupog

Tako je Daniel Salmon, direktor Instituta za sigurnost cjepiva na Sveučilištu Johns Hopkins, rekao, a prenosi Njujork Tajms, da je to strašno.

Prva faza kliničkih testiranja je, objašnjavaju oba članka, ona koja slijedi nakon uspješnih primjena na laboratorijskim životinjama. U toj fazi liječnici mali broj dobrovoljaca na kojima se cjepivo testira, pažljivo promatraju kako bi uočili izaziva li cjepivo odmah kakve negativne reakcije.

U prvoj fazi se prati i to proizvodi li ljudski organizam koji je cjepivo primio antitijela na virus protiv kojega se cjepivo razvija. Ako se nuspojave pojavljuju u razumno slabom intenzitetu i traju razmjerno kratko, poput blage slabosti, lagane povišene temperature ili blagih bolova u mišićima, a antitijela se razvijaju, slijedi druga faza.

U drugoj fazi cjepivo se testira na nekoliko stotina dobrovoljaca. Prva klinička ispitivanja započela su još u martu ove godine, a do danas ih je širom svijeta potvrđeno da ih se u trećoj fazi razvija 29, a sveukupno do 130; od SAD-a, preko EU-a, Bliskog istoka, sve do Kine i Japana.

Danas širom svijeta ima nemali broj cjepiva koji su već poodmakli u trećoj fazi. No, u skladu s opetovanim upozorenjima WHO-a, nikome ne pada na pamet odobriti cjepivo za masovno korištenje na milionima ljudi bez dovršetka treće faze.

New York Times se poziva na izjavu Natalie Dean, biostatističarke sa Sveučilišta Florida koja je upozorila na to da čak i cjepiva koja daju odlične, obećavajuće rezultate u prve dvije faze kliničkih ispitivanja, znaju u trećoj fazi biti odbačena, bilo zbog nedovoljne sigurnosti uslijed ozbiljnosti nuspojava, bilo zbog učinkovitosti.

Zašto je važno isprobati nuspojave i djelotvornost cjepiva u trećoj fazi na masovnom uzorku, objasnila je Der Spiegelova urednica portala za znanost: