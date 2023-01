Slovenački doktor iz Berlina govorio o stanju Navaljnog i trovanju

Na osnovu simptoma koje je imao Aleksej Navaljni možemo reći da se najvjerovatnije radi o trovanju sličnom onome kakvo je prije otprilike dvije godine imao Pjotr Verzilov, drugi ruski opozicionar koji se zbog sličnog trovanja liječio u bolnici "Charite" u Berlinu, rekao je za Slobodnu Dalmaciju prof. dr. sc. Andrej Trampuž, slovenački ljekar, specijalista infektologije i interne medicine koji već dugi niz godina živi u Berlinu i radi u bolnici "Charite". Radi se o bolnici u koju je jučer ujutru primljen na liječenje i ruski opozicionar Navaljni.



Poseban medicinski avion koji je prije tri dana odletio u Omsk kako bi Navaljnog prevezao u Njemačku na liječenje sletio je jučer ujutru na berlinski aerodrom Tegel, odakle je pacijent prevezen u “Charite”.

- Smješten je na intenzivnom odjeljenju naše bolnice, još uvijek je u komi, ali u stabilnom je stanju i o njemu će se brinuti najbolji njemački intenzivisti. Pet sati leta iz Omska do Berlina prošlo je u najboljem mogućem redu i nije bilo nikakvih komplikacija. Od Navaljnog su uzeti uzorci krvi i urina i sada će se obaviti sve toksikološke analize kako bismo utvrdili o čemu se radi i da li je naš pacijent zaista otrovan, kako to kažu njemu bliske osobe. Da bismo mogli da utvrdimo da li je neki pacijent otrovan, potrebno je da on bude dovezen u našu bolnicu u roku od pet do sedam dana nakon događaja. O njegovom liječenju primarno će brigu voditi anesteziolozi, odnosno ljekari intenzivne medicine, a ako se pojavi nekakva infekcija, o njemu će se starati moj tim ljekara - rekao je dr. Trampuž u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.