Džejkob Blejk: Sin mi je paralizovan od struka prema dolje i ima osam rupa u tijelu

U nedjelju je u gradu Kenoša (Kenosha) 29-godišnji Džejkob Blejk nekoliko puta upucan u leđa u trenutku kada je pokušao da uđe u auto.

Džejkob je upucan od strane Viskonske policije, paralizovan je od struka prema dolje i ima osam rupa u tijelu - kazao je otac Džejkoba Blejka (Jackob Blake).



Otac je također kazao da doktori ne znaju da li će njegovo paralizovano stanje ostaviti trajne posljedice - prenosi BBC.

- Želim da pomilujem mog sina i poljubim ga u čelo, tada ću biti dobro. To je prvo što želim učiniti kada ga vidim - rekao je Džejkob Blejk, otac istoimenog sina za Insider.

“It seems yet again… we have police officers who are using excessive unnecessary force and shooting an unarmed black man in America.” Jacob Blake’s attorney discusses the new video that has sparked calls for justice 3 months after George Floyd's death. https://t.co/hru21adwue pic.twitter.com/oHzc80gUMd