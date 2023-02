Građane zbog korone zatvorili u stanove, a turistima dopustili sve

No, jedan grad odolijeva mjerama kada je turizam u pitanju, javlja New York Times. Riječ je o istanbulu čiji je model "lockdowna" vjerojatno jedinstven u svijetu.

Bezbrižno šeću gradom

Cijela zemlja je pod restrikcijama te niko ne smije izići iz stana ili kuće od petka u devet navečer pa sve do ponedjeljka u pet ujutro, a za one koji prekrše odredbe predviđene su stroge kazne koje se kreću i do 400 dolara za prekršitelje.

Veliki pad turizma

Turizam je važna ekonomska grana u Turskoj no ove bi godine, uslijed pandemije, taj sektor mogao ostvariti pad i do 70 posto u odnosu na lani. Ipak, očekuje se da će zemlja imati 15 milijuna gostiju do kraja godine te ostvariti zaradu od jedanaest milijardi dolara. Usporedbe radi, u normalnim vremenima Turska je imala i do 45 milijuna turista te zaradu od oko 35 milijardi dolara.



Strani posjetitelji dolaze uglavnom iz Rusije te s Bliskog Istoka, no među turistima je i mnogo Europljana.

- Život je prekratak da bih ove godine ostala kod kuće. Osjećamo se kao životinje zatočene u kavezu već predugo i samo želim pobjeći i vidjeti novo mjesto, s drugačijom energijom i kulturom - ispričala je novinarima španjolska turistica Ana Nicolas.

Turistički radnici pokušavaju smanjiti gubitke i zaraditi na liberalnim pravilima prema turistima.

- Godina nam je bila katastrofalna, naročito u Istanbulu. Vidjet ćemo hoće li ovakve mjere pomoći turističkom sektoru. Sve ovisi o tomu hoće li ljudi biti zadovoljni našom uslugom - rekao je turski turistički vodič Cuneyt Uygur, dodavši kako ga brine hoće li turistima zasmetati što je većina turističkih atrakcija ipak zatvorena.