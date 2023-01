Makron o tome kako je zaražen: Trenutak loše sreće

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) rekao je da je njegova zaraza koronavirusom posljedica nemara i loše sreće, nakon kritika da se ponašao nemarno protekle sedmice rukujući se s ljudima i učestvujući na grupnim ručkovima i večerama.

On je u video obraćanju rekao da to što se zarazio pokazuje da niko nije nedodirljiv jer je bio "veoma zaštićen i pažljiv".

- Uprkos svemu to što sam se zarazio je nesumnjivo, trenutak nemara, ali i trenutak loše sreće - rekao je on.



Makron ima temperaturu, kašalj i osjeća umor, a u izolaciji je u predsjedničkoj rezidenciji La Lantern u Versaju.



- Dobro sam - naveo je Makron i rekao da će biti potpuno transparentan o razvoju simptoma bolesti.



Iako Makron redovno nosi masku i drži se propisa socijalnog distanciranja, bio je domaćin ili učestovao na brojnim zajedničkim ručkovima ili večerama u danima prije nego što je testiran pozitivno na koronavirus.



Kritičari su rekli da je to bio loš primjer za njegove sunarodnike kojima je savjetovano da ograniče okupljanja na šest ljudi.



Francuski ministar zdravlja nagovijestio je da je Makron moguće zaražen na samitu EU u Briselu prošle sedmice, ali i da je imao i brojne sastanke u Parizu. Slovački premijer Igor Matovič koji je uz Makrona učestvovao na samitu EU prošle nedjelje, danas je testiran pozitivno na prisustvo koronavirusa.



Neki od lidera koji su takođe bili na samitu saopštili su da su negativni, dok se neki još uvijek nisu testirali.