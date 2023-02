Planirali ste ići u Njemačku? Evo šta sve trebate znati o pravilima tokom pandemije

Uvjeti za ulaz iz rizičnih područja

Prema odredbama Ministarstva unutrašnjih poslova, svi putnici iz sve tri kategorije u načelu moraju izvršiti registraciju digitalnog ulaska na www.einreiseanmeldung.de i nakon ulaska ići u desetodnevnu karantenu - bez obzira na rezultat testa. Prihvaćaju se PCR, LAMP i TMA testovi, kao i brzi testovi na antigene. Testovi na antitijela se ne priznaju. Karantena se može prekinuti još jednim negativnim testom najranije petog dana od ulaska u zemlju.

Propisi se ne odnose na osobe koje su u Njemačkoj samo u tranzitu, no one moraju napustiti zemlju u što kraćem roku. Osim toga, osobe koje u rizičnom području borave manje od 24 sata u sklopu malograničnog saobraćaja sa susjednim zemljama ne moraju u karantenu. Uz to postoje iznimke za osobe koje prelaze granicu u okviru svog redovnog posla, kao i za ljekare i medicinske sestre te kada se radi o posjetu bliskoj rodbini.

22. marta ponovno su pooštrena pravila ulaska u Njemačku. Odlučeno je da se svi povratnici moraju sami testirati na COVID-19 prije nego što se ukrcaju na avion za Njemačku - bez obzira na to dolaze li iz rizičnih područja i s kojom svrhom putuju u Njemačku.