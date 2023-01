Američka obavještajna služba preko danskih kablova špijunirala Merkel i druge

Danska tajna služba pomogla je SAD u špijuniranju evropskih političara, uključujući njemačku kancelarku Angelu Merkel, od 2012. do 2014. godine, prenose danski mediji.



Obavještajno-odbrambena služba (FE) sarađivala je sa Američkom agencijom za nacionalnu sigurnost (NSA) na prikupljanju informacija, navodi se u izvještaju danskog državnog radija DR (Danmarks Radio).



Obavještajni podaci prikupljeni su o drugim zvaničnicima iz Njemačke, Francuske, Švedske i Norveške, navodi se u izvještaju.



Slični navodi pojavili su se 2013. godine.



Zatim, tajne koje je objavio američki uzbunjivač Edvard Snouden sadržavale su i to da je NSA prisluškivala telefon njemačke kancelarke.



Kada su iznijeti ti navodi, Bijela kuća nije direktno demantovala, ali je rekla da telefon gospođe Merkel u to vrijeme nije prisluškivan i neće biti u budućnosti.



U novom izvještaju koji je podijeljen sa nekoliko evropskih novinskih agencija, NSA je navodno pristupila tekstualnim porukama i telefonskim razgovorima brojnih istaknutih pojedinaca prisluškivanjem danskih internet kablova u saradnji sa FE.



Ova operacija, za koju se u izvještaju navodi da je imala kodno ime "Operacija Dunhamer", omogućila je NSA da pribavi podatke koristeći telefonske brojeve političara kao parametre pretrage, navodi Radio.



Izvještaj prati istragu emitera koja uključuje intervjue sa devet izvora, za koje se navodi da su svi imali pristup povjerljivim informacijama koje posjeduje FE.



Zajedno sa Angelom Merkel, navodno su na meti bili i tadašnji njemački ministar vanjskih poslova Frank-Valter Štajnmajer i opozicioni lider u to vrijeme Per Štajnbruk.



Danski ministar odbrane Trine Bramsen, koja je navodno ranije bila obaviještena o špijunaži, rekla je za DR da je "sistematsko prisluškivanje bliskih saveznika neprihvatljivo".



Ni FE ni NSA još nisu komentarisali najnovije izvještaje.