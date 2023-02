Da li je koronavirus nastao u laboratoriji ili je životinja sve zarazila?

Dokazivo je da se gotovo 170 miliona ljudi širom svijeta zarazilo koronavirusom, a više od 3,4 miliona ih je umrlo je od posljedica infekcije. Ali, odakle potiče ovaj visokozarazni virus koji mjesecima uništava svjetsku privredu, kao i nebrojene individualne egzistencije? Do sada postoji više nagađanja nego činjenica o tome odakle je potekla ova globalna pandemija.

Šta se zna o virusu?

Već u januaru 2020. kineski naučnici su ustanovili uzrok do tada nepoznate upale pluća od koje je u gradu Vuhanu preminuo iznenađujuće veliki broj ljudi. Oni su tada u stanicama disajnih puteva otkrili gene pozitivnog lanca RNK virusa iz porodice koronavirusa, koji spada u podgrupu B (beta koronavirus).

Gdje je prvo otkriven virus?

Neke studije sugeriraju da se virus širio nekoliko sedmica ili čak mjeseci, prije nego što je otkriven u Vuhanu krajem decembra.



U Kini, prema pisanju "South China Morning Post-a“ već u novembru je dokazano postojanje prve zaraze koronavirusom. No, to pak ne znači da je on i nesumnjivo nastao u Kini.

Naučnici sa Sveučilišta u Cambridgeu u aprilu prošle godine su objavili studiju, prema kojoj je pandemija vrlo vjerojatno počela između rujna i početka prosinca 2019. godine - ili u Kini ili u nekoj od susjednih zemalja.

Međutim, tragovi novog patogena pronađeni su i u uzorcima otpadnih voda iz Italije i Brazila koji su bili uzeti u prosincu, odnosno u studenom 2019. godine. U Italiji su antitijela SARS-CoV-2 pronađena u uzorcima krvi sudionika screeninga raka pluća, koji su prikupljeni u septembru 2019. i februaru 2020. godine.

Činjenica da je virus već bio izoliran u Evropi krajem jeseni 2019. godine, a u Kini od sredine novembra, ne dozvoljava donošenje pouzdanih zaključaka o porijeklu pandemije. To tek pokazuje koliko brzo se jedan vrlo agresivan virus može proširiti svijetom.