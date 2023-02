Optužili je da predstavlja sigurnosnu prijetnju po Izrael, ona poručila: Žele nas ušutkati

Izraelske vlasti već neko vrijeme prijete deložacijama i preseljenjem mještana Shekh Jarraha , a priča je to o progonu, oduzimanju zemlje i masakrima koju Palestinci proživljavaju još od Nekbe (Velika katastrofa) iz 1948. godine.

Pokrenula kampanju

Jedna od najaktivnijih lokalnih aktivistica iz Sheikh Jerraha je 23-godišnja El-Kurd koja na Instagramu ima više od 1,5 miliona pratilaca i na toj društvenoj mreži objavljuje snimke o nepravdi i napadima izraelskih snaga u tom naselju.

Ona je s bratom blizancem Muhammedom el-Kurdom i drugim aktivistima na Twitteru pokrenula i kampanju “#SaveSheikhJarrah“, a ta kampanja je brzo privukla pažnju svjetske javnosti.

Izraelska policija je u ranim jutarnjim satima 6. juna izvela raciju u domu i privela blizance El-Kurd, koji su tokom cijelog dana ispitivani u stanici u pušteni tek u večernjim satima.

El-Kurd je u razgovoru s novinarom Anadolije kazala da su sedmorica izraelskih policajaca izvršila upad u njenu kuću i tražili njenog brata Muhammeda.

- Pitali su me, Muna jesi li to ti? Rekli su mi da sam pozvana na razgovor u stanicu. Bilo je rano jutro. Nisu mi dozvolili ni da odem u toalet i umijem se. To je protivno svim pravima. Nisu mi dozvolili ni da sama uđem u sobu i presvučem se. Jedna policajka je bila tu. Ugrozili su moju privatnost - kazala je El-Kurd.

Ističući kako je policija pretresla cijeli stan i njoj lisicama vezala ruke, El-Kurd je kazala da je do ispitivanja u policijskoj stanici čekala duže od dva sata.

- Naravno da ne znam koliko tačno vremena je prošlo, možda i više od dva sata je prošlo jer nisam imala sat, niti telefon. Izraelski policajci su nam prijetili tokom ispitivanja. Jedan je ušao u prostoriju i kazao mi zar sam njemu rekla da je pas, a ja sam mu odgovorila da ga prvi put vidim u životu. Rekla sam mu da nema pravo da mi psuje, a on nastavio i rekao da smo sad u njihovim rukama i s lisicama na rukama i na nogama. Prijetio je, bio je veoma provokativan prema meni - kazala je El-Kurd.

Nakon višesatnog ispitivanja, El-Kurd je optužena da predstavlja navodnu sigurnosnu prijetnju po Izrael.