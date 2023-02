Najbogatiji čovjek svijeta će sa po 100 miliona dolara nagraditi saradnika CNN-a i kuhara

Džef Bezos (Jeff), najbogatiji čovjek na svijetu i osnivač kompanije Amazon, zajedno sa Ričardom Brensonom (Richard Branson), osnivačem kompanije "Virgin Galacticu", posljednje vrijeme pretpio je kritike zbog velike potrošnje u svrhu razvoja svemirskog turizma.

Mediji tvrde kako je to jedan do povoda njegove najnovije odluke. On je sada najvio da planira sa po 100 miliona dolara nagraditi CNN-ovog saradnika Vana Džonsa (Jones) i španskog kuhara Hozea Andresa (Jose) i da će oni s novcem moću raditi šta im je volja.

- Moći će novac dati dobrotvornom društvu. Moći će podijeliti bogatstvo. Sve zavisi od njih, rekao je Bezos nakon što se vratio s leta u svemir.

Prema njegovim riječima, novac je vezan za iznenađujuću filantropsku inicijativu nazvanu "Nagrada za hrabrost i uljudno ponašanje". Ukazao je na to da je ova nagrada priznanje onima koji su "demonstrirali hrabrost" i koji su pokušali ujediniti podijeljeni svijet.

Džons je rekoa da to jako cijeni i prihvatio nagradu, kuhar Andres, koji je poznat po tome što nastoji osigurati hranu siromašnima širom svijeta, je istakao da ova nagrada "po sebi ne može nahraniti svijet".

- Ovo je početak novog poglavlja za nas, naglasio je Andres.