Sunovrat princa Endrjua: Tužba žene sa „Ostrva orgija“ je njegov kraj

Žrtvi bilo 17 godina

Niz šokantnih detalja

Ako su na Dvoru možda i mislili da će se skandal s vremenom utišati, s obzirom na to da su princa Endrjua, vojvodu od Jorka, razriješili samo kraljevskih dužnosti, ali on i dalje nosi kraljevsku titulu i u nasljednom je redu za tron, sada se čini da se drama tek zahuktava.

Iako od kada je javnost saznala za „Ostrvo orgija“, od početka znalo da je na njih odlazio i princ Endrju, tek nakon hapšenja Gilejn Maksvel, dugogodišnje prijateljice Epstajna, zbog podvođenja maloljetnih lica stvoren je pritisak javnosti i nadležnih organa da Endrju konačno ozbiljno porazgovara sa FBI o optužbama.

Princ, doduše, nije poricao da mu je Gilejn Maksvel bila dugogodišnja prijateljica i da ga je ona upoznala sa Epstajnom, ali se baš potrudio da javnost ubijedi da nije imao ništa sa orgijama i seksualnim iskorištavanjem djece.

U javnosti su se pojavila i dokumenti koji sadrže i tvrdnje da je princ Endrju pokušao da lobira u SAD za Epstajna kako bi dobio što povoljniju nagodbu u sudskom procesu koji se vodio zbog podvođenja i prostituiranja djece 2008. godine.

U jednom intervjuu za BBC priznao je da jeste možda za osudu to što je boravio u Epstajnovoj kući, koji je u to vrijeme bio osuđivani seksualni prestupnik, i dodao da je to „bilo pogrešno“ što je radio, ali da je fotografija sa ženom koja ga je optužila da je spavao sa njom kod Epstajna, Virdžinija Đufri koja je u to vreme bila maloljetna, montirana.