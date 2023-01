Guteres: Situacija u Afganistanu izmiče kontroli, nastavak urbanog sukoba značit će nastavak pokolja

Ograničenja ljudskih prava

On je kazao da je više od 1.000 ljudi ubijeno ili ranjeno u posljednjih mjesec dana zbog neselektivnih napada u Afganistanu, posebno u provincijama Helmand, Kandahar i Herat.

Povlačenje vojske SAD

Naglasivši da poruka međunarodne zajednice mora biti jasna, Guteres je kazao da osvajanje vlasti vojnom silom predstavlja gubitnički ishod jer to može dovesti samo do produženog građanskog rata ili do potpune izolacije Afganistana.

Sukobi u Afganistanu intenzivirani su nakon odluke Sjedinjenih Američkih Država o povlačenju vojske iz Afganistana i nakon neuspjeha mirovnih pregovora u Dohi. Pobunjenički talibanski pokret je zauzeo većinu periferija i proteklih dana se fokusirao na napade i preuzimanje kontrole u glavnim gradovima afganistanskih provincija.

Talibanski pokret je u proteklih osam dana preuzeo kontrolu u 18 glavnih gradova afganistanskih provincija. Afganistanska vlada trenutno kontrolira preostalih 16 provincija.