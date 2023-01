Britanija traži da se talibani obavežu međunarodnim sporazumom

Velika Britanija traži međunarodni sporazum kako bi osigurala da se talibani pridržavaju svoje obaveze da omoguće siguran prolaz Afganistancima i stranim državljanima koji žele napustiti Afganistan.

Ove sedmice održat će se niz diplomatskih sastanaka s britanskim ministrom vanjskih poslova Dominicom Raabom koji će razgovarati s turskim i katarskim dužnosnicima, BBC prenosi.

Strahuje se da oko 800 do 1.100 Afganistanaca, uključujući i one koji su radili za britansku vladu, te 100 do 150 Britanaca se nije moglo ukrcati na evakuacijske letove.

Ministarstvo vanjskih poslova kaže da su talibani dali Velikoj Britaniji i drugim zemljama obećanje da će stranim državljanima i afganistanskim državljanima s urednom dokumentacijom biti dopušteno napuštanje zemlje.

Danas će biti održan niz sastanaka na kojima će dužnosnici pokušati okupiti međunarodnu zajednicu kako bi bili sigurni da će talibani ispuniti svoja obećanja.

Raab će iskoristiti virtualni sastanak kojim će predsjedavati SAD za razgovor s predstavnicima Turske i Katara za koje se smatra da imaju veći uticaj na militantnu grupu nego zapadne zemlje.

Tokom sastanka, koje će također uključivati kolege iz G7 i NATO-a, očekuje se da će britanski ministar vanjskih poslova naglasiti da Afganistan ne smije postati utočište za teroriste, pri čemu je stabilnost u regiji prioritet, te će naglasiti potrebu da se talibani pozivaju na odgovornost obećanja o ljudskim pravima.

Održat će se i sastanak ambasadora pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a - SAD-a, Francuske, Kine, Rusije i Velike Britanije.