Na krilima Olafa Šolca njemački SPD vodi u anketama

Tri sedmice pred izbore (26. septembar), anketa Dojčlandtrend koju redovno objavljuje javni servis ARD pokazuje da SPD može računati sa 25 posto glasova. To je čak sedam odsto više nego prošlog mjeseca.

Prosta matematika – ako se zna da niko ne želi u koaliciju sa desničarkom Alternativom – kaže da će prvi put u poslijeratnoj istoriji Njemačkoj trebati vlada sastavljena od tri raznorodne političke opcije.



Ukoliko SPD dobije izbore, imao bi pravo prvenstva da proba da formira koaliciju sa zelenima i liberalima, ili pak Zelenima i Ljevicom. U obzir dolaze i kombinacije sa demohrišćanima i strankom Zelenih, ili demohrišćanima i strankom Ljevice.

Demohrišćani bi pak, čak i ako izgube, mogli da porade na koaliciji sa zelenima i liberalima i tako ipak sačuvaju kancelarsko mjesto.

No pogled na same kandidate za šefa vlade otkriva da se to ne bi svidjelo biračima. Jer daleko je najpopularniji kandidat SPD Olaf Šolc, koji je trenutno vicekancelar. Da se kancelar bira direktno, za njega bi glasalo 43 posto građana, što je dva posto više nego u avgustu.

Za Armina Lašeta, kandidata Demohrišćanskih partija CDU/CSU i premijera pokrajine Sjeverne Rajne-Vestfalije, glasalo bi svega 16 posto, dok bi kandidatkinja Zelenih Analena Berbok dobila 12 posto.

Lašeta najviše može da zabrine to što tek manjina simpatizera njegove stranke želi da ga vidi kao kancelara (47%). S druge strane, među simpatizerima SPD-a je 87 posto birača koji se zalažu za Šolca.

Birači Šolcu pripisuju pouzdanost, liderstvo i kompetenciju. Više od četvrtine pristalica SPD-a navodi da će glasati za tu partiju baš zbog kandidata, što je veći procenat nego kod ostalih partija koje građani više biraju zbog političkog programa.