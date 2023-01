SAD i talibani se dogovorili: Danas novi letovi sa izbjeglicama

Afganistanske talibanske vlasti dozvolit će između 100 i 150 državljana zapadnih zemalja, uključujući Amerikance, da u narednim satima polete iz Kabula, izjavili su katarski zvaničnici, što bi bio prvi takav let otkako su se američke trupe povukle iz zemlje.

Velika grupa stranaca otputovat će danas letom kompanije Katar Ervejza kojim je ranije dopremljena humanitarna pomoć u Afganistan, rekao je specijalni katarski izaslanik Mutlak bin Madžed al-Katani, prenosi agencija AP.

Al-Katani je rekao da je to prvi međunarodni komercijalni let sa aerodroma u Kabulu otkako su se američke trupe povukle krajem avgusta, a čije je povlačanje bilo praćeno haotičnim prevozom desetine hiljada stranih državljana i Afganistanaca koji su bježali od talibana.

- Nazovite to kako želite, čarter ili komercijalni let, svi imaju karte za ukrcavanje - rekao je al-Katani i dodao da će još jedan takav komercijalni let biti u petak.

Al-Katani je naveo da se nada da život postaje normalan u Afganistanu.

Drugi neimenovani katarski zvaničnik je naveo da se na letu očekuje veliki broj državljana zapadnih zemalja.

Kako se navodi, to znači i da su američki zvaničnici o ovom letu postigli dogovor sa novim talibanskim vladarima.