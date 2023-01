Donald Tramp donio odluku da li će se kandidovati na sljedećim izborima

Bivši predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) danas je izjavio da je već odlučio da li će se kandidirati na predsjedničim izborima 2024. godine.

On je, na godišnjicu napada na Svjetski trgovački centar, prilikom posjete policajcima i vatrogascima u Njujorku, obećao da će njegove pristalice da budu sretne kada objelodani svoju odluku, prenose strani mediji.

- To je škakljivo pitanje. Iako je za mene to vrlo jednostavno. Znam šta ću da uradim, ali ne mogu još da pričam o tome zbog zakona o finansiranju kampanje. Ali recimo to ovako: mislim da ćete da budete vrlo zadovoljni - rekao je Tramp novinarima kada su ga pitali o njegovoj političkoj budućnosti.