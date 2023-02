Džonson se žalio Fon der Lajen na francusku retoriku, najavljuje tužbu

Pariz zaprijetio

Prema sporazumu o Brexitu koji je stupio na snagu 1. januara, pristup država EU britanskim vodama reguliran je kroz izdavanje dozvola za ribarenje. Evropski ribari mogu nastaviti loviti u britanskim vodama ako mogu dokazati da su to činili i ranije. No za to im je potrebna dozvola Londona, pri čemu je nastao spor dviju država.

Pariz je zaprijetio Londonu strožim zdravstvenim i sigurnosnim provjerama kamiona koji stižu s britanskog teritorija, te zabranom iskrcavanja ulova britanskih ribara u francuskim lukama od utorka ako Britanci do tada ne izdaju više dozvola za francuske ribare.

Tokom sastanka s predsjednicom EK u subotu Džonson je izrazio zabrinutost “retorikom francuske vlade” o toj zapaljivoj temi između Londona i Pariza.

- Francuske prijetnje potpuno su neopravdane i nisu u skladu s trgovinskim sporazumom Britanija i EU, a niti s međunarodnim zakonima - rekao je Džonson, saopćeno iz njegovog ureda.