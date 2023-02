Neprocjenjivi Kaligulin mozaik proveo je 50 godina kao stolić za kafu u Njujorku

Dama sa šeširom

Gotovo 70 godina nakon toga, dok je potpisivao primjerke svoje knjige, Del Bufalo je čuo kako muškarac i žena govore da žena ima mozaik koji su gledali na stranici.

- Bila je dama s mladićem sa čudnim šeširom koji je došao do stola a on joj je rekao: ‘Kakva lijepa knjiga. O, Helen, vidi, to je tvoj mozaik.’ A ona je rekla: ‘Da, to je moj mozaik“ - rekao je Del Bufalo za CBS.

Del Bufalo je ušao u trag mladiću, koji je potvrdio da je “Helen” imala mozaik u svom stanu na Manhattanu.