Ukrajinski ministar odbrane: Rusija bi mogla izazvati eskalaciju krize velikih razmjera

Ukrajinski ministar odbrane Oleksi Reznikov (Oleksii) ukazao je na mogućnost da Rusija dovede do eskalacije krize velikih razmjera te napomenuo da bi najvjerovatniji momenat za to bio kraj januara 2022. godine, javlja Anadolu Agency (AA).



Reznikov je u državnom parlamentu govorio o krizi sa Rusijom.

Istakavši da se procjenjuje da se oko ukrajinskih granica nalazi oko 94.000 ruskih vojnika, Reznikov je kazao da ukrajinska obavještajna jedinica radi na svim mogućim scenarijima, uključujući i najgori.

Naglasio je da podaci obavještajne agencije ukazuju na to da će Rusija vjerovatno dovesti do eskalacije krize velikih razmjera, a to bi se najvjerovatnije moglo desiti krajem januara sljedeće godine.

Reznikov je istakao da to nije siguran, već moguć scenario i dodao da je njihova dužnost da spriječe da se to desi.

Ukrajinu muče sukobi u istočnim regijama od marta 2014. godine, nakon ruske ilegalne aneksije Krima. Zapadne zemlje optužuju Rusiju da destabilizuje regiju pružajući vojnu podršku separatistima.